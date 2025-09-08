Очереди в Эрмитаж, дефицит билетов на «Сапсан»: как безвиз для китайцев пугает петербуржцев

Новости по теме

Китай, о котором не пишут в путеводителях: заброшенная деревня Хутуван для русских безвизовых туристов

Перейти

Секретный Китай: парки, пещеры и города, куда почти не доезжают туристы

Перейти

Как устроены женские туалеты в Китае: часики тикают, пока вы в кабинке — мнения туристов

Перейти

Не просто турист, а изобретатель: что бы петербуржец привез из 21 века в 10 век

Перейти

Автобусные маршруты и компетентные гиды: что привлекает туристов в Петербурге

Перейти