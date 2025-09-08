Городовой / Город / Очереди в Эрмитаж, дефицит билетов на «Сапсан»: как безвиз для китайцев пугает петербуржцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Очереди в Эрмитаж, дефицит билетов на «Сапсан»: как безвиз для китайцев пугает петербуржцев

Опубликовано: 8 сентября 2025 20:02
туристы в Петербурге
Очереди в Эрмитаж, дефицит билетов на «Сапсан»: как безвиз для китайцев пугает петербуржцев
globallookpress/Konstantin Kokoshkin

Введение безвизового режима для граждан Китая, обещанное президентом России, вызывает у многих россиян опасения, связанные с возможным возвращением «допандемийного кошмара».

Особые волнения испытывают жители и гости Санкт-Петербурга, а также регионов Дальнего Востока.

«Понаедут, все скупят, все съедят»: страхи россиян

В социальных сетях звучат опасения, что безвиз приведет к массовому наплыву туристов из Китая, что может обернуться дефицитом товаров и услуг, а также перегрузкой туристических объектов.

«Понаедут, все скупят, все съедят», — переживают в соцсетях.

Вспоминается ситуация 2019 года, когда в Санкт-Петербурге были огромные очереди к достопримечательностям, дефицит билетов на поезда, а кафе и общественный транспорт были переполнены. “

«Зайдешь в кафе — а там уже половина Пекина», — делятся воспоминаниями туристы.

Природа под угрозой: браконьерство и нелегальная миграция

На Дальнем Востоке проблема наплыва китайских туристов, помимо очередей, связана с нелегальной миграцией и браконьерством.

Китайские соцсети были завалены фото и видео на фоне вулканов Камчатки, с трофеями, добытыми в приграничных лесах, пишет Tourdom, отмечая, что при этом не оформлялись необходимые разрешения.

«Опять во дворцы пригородов Петербурга будет не попасть», — прогнозируют подписчики.

Осторожный оптимизм и перспективы роста

Однако, не все разделяют пессимистичные прогнозы.

«Пока нет оснований беспокоиться о резком росте потока туристов из Китая», — считает генеральный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов.

Он полагает, что реальный рост турпотока, который может составить 30-40%, будет зависеть от объемов авиаперевозок. Тургенты уверены, что для организованных экскурсантов проблем не возникнет, поскольку туроператоры бронируют слоты заранее.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».