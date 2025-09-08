Очереди в Эрмитаж, дефицит билетов на «Сапсан»: как безвиз для китайцев пугает петербуржцев

Особые волнения испытывают жители и гости Санкт-Петербурга, а также регионов Дальнего Востока.
«Понаедут, все скупят, все съедят»: страхи россиян
В социальных сетях звучат опасения, что безвиз приведет к массовому наплыву туристов из Китая, что может обернуться дефицитом товаров и услуг, а также перегрузкой туристических объектов.
«Понаедут, все скупят, все съедят», — переживают в соцсетях.
Вспоминается ситуация 2019 года, когда в Санкт-Петербурге были огромные очереди к достопримечательностям, дефицит билетов на поезда, а кафе и общественный транспорт были переполнены. “
«Зайдешь в кафе — а там уже половина Пекина», — делятся воспоминаниями туристы.
Природа под угрозой: браконьерство и нелегальная миграция
На Дальнем Востоке проблема наплыва китайских туристов, помимо очередей, связана с нелегальной миграцией и браконьерством.
Китайские соцсети были завалены фото и видео на фоне вулканов Камчатки, с трофеями, добытыми в приграничных лесах, пишет Tourdom, отмечая, что при этом не оформлялись необходимые разрешения.
«Опять во дворцы пригородов Петербурга будет не попасть», — прогнозируют подписчики.
Осторожный оптимизм и перспективы роста
Однако, не все разделяют пессимистичные прогнозы.
«Пока нет оснований беспокоиться о резком росте потока туристов из Китая», — считает генеральный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов.
Он полагает, что реальный рост турпотока, который может составить 30-40%, будет зависеть от объемов авиаперевозок. Тургенты уверены, что для организованных экскурсантов проблем не возникнет, поскольку туроператоры бронируют слоты заранее.