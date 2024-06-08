Суеверия, атаманы и самовары: топ-10 самых необычных музеев России

Путешествуя по России чаще всего туристы обязательно заходят в музеи. Они бывают не только краеведческие или интерактивные, но и весьма необычные. Собрали для вас 10 самых интересных мест, в которых можно не только узнать что-то новенькое, но и сделать супер-фото. Понравится и любителям истории, сказок и легенд, врачам и мечтателям. Выбор огромен.

В Туле есть музей «Старая тульская аптека». Там очень много специальных приборов разных времен, которые в жизни вы больше нигде не увидите. Есть даже живые пиявки и работающий микроскоп. В нем вы сможете рассмотреть блоху, подкованную Николаем Алдуниным. В Калужской области есть Музей мусора. Отходам там дают новую жизнь, создавая из них настоящие произведения искусства. Похожий есть и в Калининградской области на въезде в Зеленоградск.

Источник фото: Legion-Media

Если поедете в Тобольск, то обязательно посетите Тюремный замок. Это музей, который расположен в здании бывшей тюрьмы. Там сидели, кстати, Чернышевский и Достоевский. Туристов пугают приведениями, пыточными и мистической атмосферой. На Куршской косе, что в Калининградской области, есть Музей суеверий. Местный умелец сам создает лесных духов и домовых, рассказывает о них истории и объясняет славянские приметы. Это очень увлекательно.

В Москве и Санкт-Петербурге есть Музеи советских игровых автоматов, в которые играли еще 50 лет назад. В восторге больше не дети, а сами взрослые. Загляните в Москве и в Музей кочевой культуры. Увидите там цыганский шатер, юрту, ненецкий чум, тибетскую палатку. Каждый экспонат — настоящий.

Особо романтическим особам советуем посетить Музей счастья в Новосибирске. Там есть все, что связано с хорошим настроением и удачей, например, счастливые билетики, японские боги, магнитики. А еще там поют под гитару. В Туле также посмотрите на самовары разных времен и размеров в одноименном музее. В Красноярской крае, в Игарке, есть Музей вечной мерзлоты. Там вы увидите разные виды льда и чучела животных, замороженных людей.

Источник фото: Legion-Media

В Краснодарском крае есть музей «Атамань». Это огромный комплекс казачьей станицы. Вы увидите, как вели люди быт на Кубани, как писали пером, добывали мед, чем питались раньше. Также изготовите сувенир своими руками. Если хотите пощекотать себе нервишки, то едьте в Музей греха в Тамбове. Там представлены все человеческие слабости, такие как заспиртованные почерневшие пальцы курильщиков или увеличенная печень алкозависимых. Выглядит жутко.

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Источник фото: Legion-Media