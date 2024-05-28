Посикунчики, шаньга и не только: топ-5 самых вкусных блюд уральской кухни

Каждый регион имеет свои гастрономические особенности и Урал не исключение. Там есть такие вкусные блюда, о которых не слышал даже ленивый. Названия тоже весьма забавные. Многие удивятся, услышав их впервые.

Посикунчики

Посикунчиками на Урале называют маленькие жареные пирожки с мясной начинкой внутри. Они настолько сочные, что при первом же укусе могут испачкать вашу одежду. Будьте аккуратны. Именно поэтому их так и прозвали (потому что сикают бульоном). Уж слишком неудобны они для тех, кто ест яство быстро и неаккуратно.

Внешне блюдо сравнивают с маленьким чебуреком и подается оно с соусом из сметаны с чесноком. Так получается вкуснее. Готовить мини-пирожки умеют чуть ли не со школьной скамьи. Съел пять штучек — и сыт до самого вечера.

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Шаньга

Визитной карточкой региона местные жители называют шаньгу. Это маленькая ватрушка с картофельным пюре или по-другому мини-открытый пирог, смазанный сверху сливочным маслом. Начинка можно быть не только из любимого корнеплода. Повара кладут сверху теста разные виды каш, рыбу, перемолотую зелень с творогом или, например, грибы в сметане.

Юрма

Юрму придумали на Урале несколько столетий назад. Это суп, в котором есть и мясо, и рыба. Эти два, казалось бы, несочетаемых продукта, дали старт ныне модному направлению в кулинарии под названием surf-n-turf. Хозяйки варят насыщенный рыбный бульон и кладут туда мясные тефтели.

Пирог озерный

Этот пирог в современных реалиях не часто подают в кафе и ресторанах из-за неких особенностей его приготовления. По старинному рецепту в тесто заворачивалась сдобренная специями рыба целиком. То есть все кости в ней оставались на месте. Требовалась определенная сноровка, чтобы съесть это блюдо и не поранить горло.

Источник фото: Legion-Media

Папоротник

Очень любят местные и папоротник. Шеф-повар Александр Белькович был в восторге от вкуса этой травы, когда приезжал снимать очередной выпуск гастро-передачи на Урал.

«Мы и оригинальную пермскую кухню попробовали, и уникальные продукты оценили. Например, папоротник оказался интересным. Его в сезон собирают, морозят, а потом делают посикунчики или крем-суп», — цитирует повара пресс-служба телеканала СТС.

Черемуховый торт

На Урале прекрасно себя чувствует черемуха и местные жители научились готовить из плодов этого редера вкуснейший черемуховый торт. По цвету он слегла фиолетовый, очень нежный и рассыпчатый. Подают кусок десерта с шариком мороженого, чтобы раскрыть вкус лакомства на все 100%.

Источник фото: Legion-Media