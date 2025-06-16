Кто боролся за власть в Петрограде в 1917 году: чем запомнилось 16 июня в истории города

От пожара Гостиного двора до триумфа футболиста — день контрастов и поворотных событий.

16 июня — дата, оставившая яркий след в истории Санкт-Петербурга. От культурных инициатив и разрушительных пожаров до закладки мощных линкоров и футбольных рекордов — этот день вместил в себя самые разнообразные события.

1755 год: Летний сад открыт по воскресеньям

16 июня 1755 года Летний сад возобновил свою работу по воскресеньям, радуя жителей и гостей города возможностью отдохнуть и насладиться красотой парка.

1780 год: пожар Гостиного двора — указ Екатерины II

16 июня 1780 года произошел крупный пожар в Гостином дворе. Деревянные лавки сгорели полностью, уцелела лишь часть, обращенная к Невскому проспекту.

Пострадали и близлежащие дома. Вскоре после пожара Екатерина II издала указ, предписывавший купцам открывать лавки в разных частях города, чтобы предотвратить столь масштабные разрушения в будущем.

1901 год: открытие памятника артиллеристу С. В. Панпушко

16 июня 1901 года у станции Ржевка был открыт памятник артиллеристу, изобретателю С. В. Панпушко и трем его помощникам, погибшим при взрыве бомбы.

Как пишет panevin.ru, автором монумента был академик И. Н. Шредер. К сожалению, в 1935 году памятник был снят, а впоследствии восстановлен в ином виде.

1909 год: заложены линкоры типа «Севастополь» — мощь российского флота

16 июня 1909 года (по старому стилю) были заложены четыре линкора типа «Севастополь» — «Гангут», «Полтава», «Севастополь» и «Петропавловск».

Постройка этих мощных кораблей, заложенных на Адмиралтейском и Балтийском заводах, должна была быть завершена к августу 1912 года, но из-за недостаточного финансирования и задержек с поставкой комплектующих процесс затянулся.

Головной корабль серии, «Севастополь», был торжественно спущен на воду 16 июня 1911 года (по старому стилю). Линкоры спешно доделывали уже в начале Первой мировой войны.

1917 год: I Всероссийский съезд Советов — борьба за власть

16 июня 1917 года в Петрограде начал свою работу I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Большинство делегатов высказывалось за образование коалиционного правительства, и лишь Ленин утверждал, что большевики готовы немедленно взять власть.

По призыву Съезда советов 18 июня 1917 года в Петрограде состоялась колоссальная демонстрация с лозунгами «Долой войну!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!».

1938 год: пять голов Шелагина — футбольный рекорд

16 июня 1938 года в футбольном матче ленинградского «Спартака» с московским «Буревестником» спартаковец Евгений Шелагин забил пять мячей, став первым в стране футболистом, добившимся такого результата. Общий счет игры составил 6:0 в пользу «Спартака».

Эти события, произошедшие 16 июня в разные годы, демонстрируют многогранность истории Петербурга, где переплетаются культурные инициативы, политические потрясения, военно-морская мощь и спортивные достижения.