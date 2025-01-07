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В России менеджеры-мужчины получают зарплату в полтора раза больше, чем женщины

7 января 2025 19:02
Мужчина и женщина ругаются
В России менеджеры-мужчины получают зарплату в полтора раза больше, чем женщины
Фото Городовой ру

Вот тебе и прогрессивная столица.

Санкт-Петербург – город великих культурных достижений, архитектурных шедевров и передовых идей. Но есть одна проблема, которая портит этот образ: неравенство зарплат между мужчинами и женщинами. Согласно последним данным Росстата, разрыв в оплате труда между полами достигает целых 30 тысяч рублей!

Мужчины-руководители зарабатывают в среднем 70,7 тысяч рублей, тогда как их коллеги-женщины довольствуются лишь 49,7 тысячами. А ведь доля женщин среди руководителей составляет внушительные 47,5%! Как же так? Ведь мы живем в XXI веке, где равноправие полов давно стало нормой… Или нет?

Не менее удручающе выглядит ситуация и в других регионах. Средняя зарплата женщин в России на 10,6 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. И это при том, что более половины всех работников страны – именно женщины! Добавьте к этому статистику по безработице: среди тех, кто ищет работу, мужчин на 328 тысяч больше, чем женщин.

Но вот парадокс: в одной сфере дамы все-таки обходят джентльменов по зарплате. Это сельское хозяйство и рыболовство. Здесь женщины получают на 1000 рублей больше, чем мужчины. Еще бы, это ведь одни из самых опасных и тяжелых профессий.

И наконец, удовлетворенность своей заработной платой. 34,1% женщин довольны своим доходом, но 51,2% испытывают недовольство. У мужчин эти показатели чуть лучше: 39,8% полностью довольны, а 49,1% – частично. Однако даже здесь видно, что уровень неудовлетворенности довольно высок, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургРабота
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