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Правила обрезки волчков: проведите эту процедуру осенью для получения богатого урожая

Опубликовано: 8 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Правила обрезки волчков: проведите эту процедуру осенью для получения богатого урожая
Правила обрезки волчков: проведите эту процедуру осенью для получения богатого урожая
Городовой ру
Как правильно обрезать волчки

Волчками называют вертикально растущие побеги, не приносящие плодов.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по их обрезке. На молодых деревьях рекомендуется полное удаление данных побегов без оставления пеньков. При чрезмерной концентрации волчков в центральной части ветви лучше произвести частичную обрезку несущего горизонтального побега.

В отношении зрелых деревьев допустимо превращение волчков в горизонтальные ветви. Для этого выполняется обрезка волчка над первой почкой и купирование горизонтального побега сразу после него, что позволяет одновременно устранить непродуктивную поросль и омолодить крону.

Работы по удалению волчков следует проводить в осенний период до установления отрицательных температур. Соблюдение сроков обрезки является обязательным условием для предотвращения расхода питательных веществ дерева.

В результате плодовые завязи либо не образуются, либо будут иметь недостаточный размер и низкое качество. Плоды на деревьях с большим количеством волчков отличаются плохими вкусовыми характеристиками и сухостью.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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