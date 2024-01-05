При варке картофеля добавьте в воду сахар: результат сразит наповал

Зачем при варке картофеля добавлять в воду сахар

Задача отварить картофель не кажется сложной, если не вдаваться в детали. Однако готовое блюдо должно еще и выглядеть презентабельно. Мудрые хозяйки давно уяснили урок, что без сахара в таком случае никак не обойтись.

По разным причинам корнеплод может темнеть во время термической обратки. Например, из-за использования неподходящих удобрений при выращивании. Предугадать исход невозможно.

И только пара чайных ложек сахара защитит от неожиданных сюрпризов. Также рекомендуется добавить капельку лимонного сока. Тогда картофель не утратит свой аппетитный окрас, передает портал WomanEL.

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