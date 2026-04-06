При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне

Приготовление рыбы - не такая простая задача, как может показаться. Но можно её облегчить, профессионалы поделились своими секретами.
На канале "Бытовые хитрости" рассказали, как сделать приготовление рыбы более простым, для этого даже специальными поварскими знаниями обладать не обязательно.
Расскажем подробнее о советах, которые дают профессиональные повара. С ними приготовление рыбы пройдёт проще некуда.
- Перед тем, как приступать к разделке рыбы, разморозьте её, а потом опустите в воду. Если тушка плавает на поверхности, это значит, что рыба не свежая, есть такую не рекомендуется. Если ушла на дно, значит свежесть нормальная, можно жарить, запекать или готовить любым другим способом.
- Чтобы при чистке рыба не выскальзывала из рук, необходимо перед началом разделки обмакнуть пальцы в соль, и рыба скользить в руках не будет. После чистки тушку можно от лишней соли промыть под проточной водой.
- Если вам надо снять с рыбы шкурку, просто положите её в тазик, а затем полейте кипятком из чайника. Шкурку можно будет после этого легко снять пальцами.
- Чтобы рыба на сковороде не брызгала, в масло на дно насыпаем ложку соли. Эта хитрость поможет избежать брызг, жарка пройдёт без проблем. Но стоит понимать, что часть соли может впитаться рыбой, потому солить её в этом случае будем меньше.
- Чтобы рыба не получилась слишком жирной, не впитала излишки масла, можно жарить её, обернув пекарской бумагой. В таком конвертике готовим её на сковороде, а при подаче бумагу убираем.
Ранее издание рассказывало, как можно приготовить вкусный ужин на основе картофеля.