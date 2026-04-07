Приметы на 8 апреля – День Гавриила-Благовестника: что можно и нельзя делать

В православном календаре есть особый день, посвященный архангелу Гавриилу. Это тот самый небесный посланник, который принес Деве Марии радостную весть о рождении Спасителя.

На Руси этот праздник называли Гавриил Благовест. Люди верили, что 8 апреля можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется.

Что просили у архангела и как праздновали

Считалось, что в этот день архангел спускается на землю, поэтому наши предки вставали затемно. Первым делом они выходили на улицу и искренне просили у Гавриила о самом важном: здоровье для родных, хорошем урожае и дружной семье. Рыбаки молили уберечь их от бури на воде, а охотники - от встречи с диким зверем.

С Гавриила Благовеста крестьяне начинали готовиться к весенним работам: сани меняли на телеги, а в теплых краях сажали ранний картофель. А вот девушки с 8 апреля откладывали рукоделие в сторону. Существовало поверье, что после праздника нитки будут рваться, а вещь быстро испортится, сообщают "Известия".

Что нельзя делать в день Гавриила-Благовестника

Главное, о чем стоит помнить 8 апреля 2026 года: продолжается Великий пост. Поэтому верующим нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочное. В этот день хорошо сходить в храм или помолиться дома и вспомнить историю Благовещения.

Наши предки верили в несколько строгих запретов:

Не скупитесь. Жадность в этот день считалась верным способом навлечь бедность.

Не ходите с распущенными волосами. Женщины боялись, что из-за этого муж может потерять к ним интерес.

Не выкидывайте крошки. Их аккуратно собирали и отдавали птицам, чтобы в доме был достаток.

Не обижайте животных. Считалось, что скотина у злого хозяина будет болеть.

Народные приметы на Гавриила Благовеста:

если на крышах еще лежит снег - он пролежит до конца апреля;

ударили заморозки - ждите долгой и холодной весны;

пошел дождь - летом будет много грибов:

распустилась верба - пора доставать пчелиные ульи на улицу.

