Приметы на 8 апреля – День Гавриила-Благовестника: что можно и нельзя делать 

В православном календаре есть особый день, посвященный архангелу Гавриилу. Это тот самый небесный посланник, который принес Деве Марии радостную весть о рождении Спасителя.
На Руси этот праздник называли Гавриил Благовест. Люди верили, что 8 апреля можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется.
Что просили у архангела и как праздновали
Считалось, что в этот день архангел спускается на землю, поэтому наши предки вставали затемно. Первым делом они выходили на улицу и искренне просили у Гавриила о самом важном: здоровье для родных, хорошем урожае и дружной семье. Рыбаки молили уберечь их от бури на воде, а охотники - от встречи с диким зверем.
С Гавриила Благовеста крестьяне начинали готовиться к весенним работам: сани меняли на телеги, а в теплых краях сажали ранний картофель. А вот девушки с 8 апреля откладывали рукоделие в сторону. Существовало поверье, что после праздника нитки будут рваться, а вещь быстро испортится, сообщают "Известия".
Что нельзя делать в день Гавриила-Благовестника
Главное, о чем стоит помнить 8 апреля 2026 года: продолжается Великий пост. Поэтому верующим нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочное. В этот день хорошо сходить в храм или помолиться дома и вспомнить историю Благовещения.
Наши предки верили в несколько строгих запретов:
- Не скупитесь. Жадность в этот день считалась верным способом навлечь бедность.
- Не ходите с распущенными волосами. Женщины боялись, что из-за этого муж может потерять к ним интерес.
- Не выкидывайте крошки. Их аккуратно собирали и отдавали птицам, чтобы в доме был достаток.
- Не обижайте животных. Считалось, что скотина у злого хозяина будет болеть.
Народные приметы на Гавриила Благовеста:
- если на крышах еще лежит снег - он пролежит до конца апреля;
- ударили заморозки - ждите долгой и холодной весны;
- пошел дождь - летом будет много грибов:
- распустилась верба - пора доставать пчелиные ульи на улицу.
