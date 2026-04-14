Приметы погоды на 15 апреля – к теплому, но дождливому лету: Титов день
Приметы погоды на 15 апреля – к теплому, но дождливому лету: Титов день

Опубликовано: 14 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Приметы погоды на 15 апреля – к теплому, но дождливому лету: Титов день
Приметы погоды на 15 апреля – к теплому, но дождливому лету: Титов день
Приметы погоды на 15 апреля 

Наши предки 15 апреля отмечали день памяти преподобного Тита Чудотворца. В народе святого называли Тит Ледолом, поскольку в этот период лед на реках окончательно ломался, а воды освобождались от зимнего плена. С этой датой связано много житейских мудростей, запретов и добрых традиций.

Что нельзя делать в Титов день

Наши предки верили, что нарушение запретов в этот день может накликать беду. Нельзя ходить близко к рекам и озерам, поскольку считалось, что в это время просыпаются водяные духи, которые могут утащить человека под воду.

Также запрещалось шуметь рядом с ульями. Пчелы только просыпаются после зимы, и их беспокойство могло привести к тому, что они все лето не будут давать мед.

Нельзя было выливать мутную воду после стирки под окна или на дорогу. По поверью, это грозило затяжными дождями и наводнениями, которые могли погубить посевы.

Погодные приметы на 15 апреля

  • Лед не тонет, а поднимается - к урожайному году.
  • Пошел дождь - к теплому, но дождливому лету, а также к хорошему урожаю грибов и ягод.
  • Гром и молния - к затяжной весне.
  • Прилетели журавли - скоро установится тепло.
  • Светит яркое солнце - к хорошему урожаю злаковых культур.
  • Высокая вода в реке - к плодородию, низкая - к засухе и скудному году.

Старинные обряды

Одной из главных традиций было гадание по льду и воде. Крестьяне набирали талую воду из реки во время ледохода, умывались, кропили стены дома и поливали рассаду. Также в этот день пасечники "закликали" пчел: открывали ульи, читали ласковые заговоры и оставляли угощение (хлеб с медом), чтобы насекомые хорошо работали.

Завершался день особой "ледоломной" трапезой с пирогами, молочной кашей на меду и орехами. Часть этих угощений относили к реке в дар водяному, чтобы он не бушевал весной, сообщает AstroMeridian.

Ранее "Городовой" рассказал про народные приметы погоды на 12 апреля.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
