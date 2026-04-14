Приметы погоды на 15 апреля

Наши предки 15 апреля отмечали день памяти преподобного Тита Чудотворца. В народе святого называли Тит Ледолом, поскольку в этот период лед на реках окончательно ломался, а воды освобождались от зимнего плена. С этой датой связано много житейских мудростей, запретов и добрых традиций.



Что нельзя делать в Титов день

Наши предки верили, что нарушение запретов в этот день может накликать беду. Нельзя ходить близко к рекам и озерам, поскольку считалось, что в это время просыпаются водяные духи, которые могут утащить человека под воду.



Также запрещалось шуметь рядом с ульями. Пчелы только просыпаются после зимы, и их беспокойство могло привести к тому, что они все лето не будут давать мед.



Нельзя было выливать мутную воду после стирки под окна или на дорогу. По поверью, это грозило затяжными дождями и наводнениями, которые могли погубить посевы.

Погодные приметы на 15 апреля

Лед не тонет, а поднимается - к урожайному году.

Пошел дождь - к теплому, но дождливому лету, а также к хорошему урожаю грибов и ягод.

Гром и молния - к затяжной весне.

Прилетели журавли - скоро установится тепло.

Светит яркое солнце - к хорошему урожаю злаковых культур.

Высокая вода в реке - к плодородию, низкая - к засухе и скудному году.

Старинные обряды

Одной из главных традиций было гадание по льду и воде. Крестьяне набирали талую воду из реки во время ледохода, умывались, кропили стены дома и поливали рассаду. Также в этот день пасечники "закликали" пчел: открывали ульи, читали ласковые заговоры и оставляли угощение (хлеб с медом), чтобы насекомые хорошо работали.

Завершался день особой "ледоломной" трапезой с пирогами, молочной кашей на меду и орехами. Часть этих угощений относили к реке в дар водяному, чтобы он не бушевал весной, сообщает AstroMeridian.

