Проезд и комфорт поднимаются в цене: почему меняется транспорт в Петербурге

В августе в Северной столице вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте.

В Петербурге в 2025 году произошли изменения в тарифах на проезд в общественном транспорте. В то же время обновляется и парк техники.

В то же время власти решили пересматривать цены на проезд несколько раз в год, чтобы общественный транспорт развивался.

Рост тарифов

С начала года стоимость разовой поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла на 15,3% — с 65 до 75 рублей, а в метро — на 15,7%, с 70 до 81 рубля.

Цены по карте «Подорожник» также увеличились: в метро — до 56 рублей, в наземном транспорте — до 51 рубля.

Льготные категории пассажиров и студенты столкнулись с повышением стоимости проездных билетов на 10–15%.

Новая гибкая тарифная политика

Ранее тарифы повышались раз в год, теперь власти Петербурга могут делать это чаще, если инфляция превысит прогнозируемый уровень минимум на 3%, сообщает Комитет по тарифам Петербурга.

На фоне роста цен на электроэнергию, топливо и другие расходы на перевозку это решение помогает перевозчикам покрывать затраты без длительных задержек.

Уже планируется второй за год рост тарифа в августе 2025 — примерно на 6,5%, при котором поездка в метро может подорожать до 86 рублей, а в наземном транспорте — до 80.

Общую цену по карте «Подорожник» могут уравнять для всех видов транспорта на уровне 60 рублей за поездку.

Обновление парка автобусов

В то же время, чтобы улучшить качество перевозок и обновить парк техники, в Петербург в 2025 году закупят 293 новых автобуса.

Это позволит заменить старые машины и улучшить комфорт.

Новые автобусы будут дизельными, выпуска 2025 года с 26-ю сидячими местами и вместимостью до 97 пассажиров.

В салонах предусмотрены USB-зарядки и кондиционеры для удобства пассажиров.

Таким образом, жители Петербурга столкнутся с ростом стоимости проезда, но смогут рассчитывать на более современный и комфортный общественный транспорт.