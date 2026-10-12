Прогулка по шишкинскому лесу: нейросети оживили классику в Русском музее

В цифровую программу попали главные шедевры из Русского музея.

Все мы с детства помним тех самых медведей с конфетной обертки. Это работа Ивана Шишкина. Долгое время казалось, что его классические пейзажи — это что-то привычное и даже консервативное. Но в корпусе Бенуа Русского музея доказали обратное.

Классику соединили с технологиями. Получилась выставка, где пейзажи буквально оживают в руках посетителей.

Смартфон вместо обычного гида

Никаких скучных табличек с мелким текстом. На входе достаточно отсканировать QR-код, и ваш телефон превратится в интерактивный гид:

Картины начинают двигаться. Наводите камеру на полотно — листва шумит, ветки колышутся, а приятный голос в наушниках рассказывает историю создания картины.

Наводите камеру на полотно — листва шумит, ветки колышутся, а приятный голос в наушниках рассказывает историю создания картины. Чат с искусственным интеллектом. Возник вопрос? Его можно сразу задать нейросети GigaChat. Она объяснит детали полотна понятным языком, без заумных терминов.

В цифровую программу попали главные шедевры из Русского музея, а также знаменитое «Утро в сосновом лесу», которое для этого проекта оцифровали из Третьяковки.

Селфи в сосновом бору и секреты цвета

Разработчики добавили пару фишек, которые точно оценят любители соцсетей:

Портрет от Шишкина. Загружаете свое селфи в приложение, и нейросеть перерисовывает вас в стиле знаменитых картин — «Дубы», «Корабельная роща» или тех самых «Медведей».

Загружаете свое селфи в приложение, и нейросеть перерисовывает вас в стиле знаменитых картин — «Дубы», «Корабельная роща» или тех самых «Медведей». Раскладка по краскам. Сервис умеет разбирать картины на палитру. Можно по полочкам увидеть, из каких именно оттенков зеленого, коричневого и охристого Шишкин собирал свой живой русский лес.

Что еще нужно знать о выставке

Шишкин — это не только масло и сосны. На выставке собрали огромную коллекцию: редкие карандашные наброски, сложнейшие гравюры и этюды, которые художник писал прямо на природе.

Шишкин был невероятно точен в деталях — ботаники до сих пор определяют виды мха и пород деревьев по его работам. Экспозиция позволяет разглядеть это мастерство во всех подробностях.

Полезная шпаргалка: как попасть и сэкономить время

Выставка открыта даже во вторник. Обычно это выходной день в Русском музее, но для проекта Шишкина сделали исключение. Людей во вторник меньше — гулять гораздо приятнее.

Обычно это выходной день в Русском музее, но для проекта Шишкина сделали исключение. Людей во вторник меньше — гулять гораздо приятнее. Есть быстрый формат. Если у вас мало времени, возьмите экспресс-экскурсию. Она идет всего 40 минут и стоит 900 рублей (стандартная экскурсия обойдется в 1300 рублей).

Если у вас мало времени, возьмите экспресс-экскурсию. Она идет всего 40 минут и стоит 900 рублей (стандартная экскурсия обойдется в 1300 рублей). Где искать: Санкт-Петербург, корпус Бенуа (набережная канала Грибоедова, 2).

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