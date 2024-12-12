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Пророчества Иоанна Кронштадтского сбылись почти все: что еще он говорил про Россию

12 декабря 2024 08:29
Пророчества Иоанна Кронштадтского сбылись почти все: что еще он говорил про Россию
Пророчества Иоанна Кронштадтского сбылись почти все: что еще он говорил про Россию
Zamir Usmanov/ Global Look Press/ Global Look Press

Одно из видений касалось ближайших месяцев.

Иоанн Кронштадтский, известный своей духовной прозорливостью, оставил после себя множество пророчеств, которые до сих пор вызывают интерес. Его видения, наполненные символизмом, касаются как прошлого, так и возможного будущего России.

Согласно преданию, во время одной из вечерних молитв Иоанн испытал мистическое видение. Погасли свечи, затрепетал огонь лампады, и святой почувствовал прикосновение. Перед ним предстал старец с седыми волосами, в мантии, держащий чётки. Его взгляд сочетал суровость и доброту, а слова были наполнены предостережением и надеждой.

В видении святой увидел картины бедствий: гибель царя, разрушение храмов, революции, войны и эпоху атеизма. Однако в этих трагических образах был светлый луч надежды: люди, проснувшиеся ото сна, снова уверовали в Бога, начали чтить православного царя и укрепили веру.

Особое внимание привлекают даты, записанные Иоанном посохом на песке: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024 годы. Хотя святой не объяснил, что именно связано с этими годами, исследователи предполагают, что они являются ключевыми для судьбы России.

Что касается 2024 года, точного толкования пророчества нет. Однако многие считают, что этот период станет временем испытаний и важных событий для страны. Пророчества Иоанна Кронштадтского продолжают вдохновлять на размышления о духовных и исторических судьбах России, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ПриметыСанкт-Петербург
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