Просто заливаю творог такой водой: Получаю классный десерт - домашние умоляют приготовить

Приготовление вкусного полезного десерта - это не всегда сложный процесс. Расскажем, как приготовить вкусное сладкое блюдо на основе творога, никаких особенных умений не понадобится.
Советом по приготовлению классного десерта делятся на канале "Простые рецепты", стоит обязательно создать этот кулинарный шедевр.
Для приготовления вкусного десерта берём такие продукты:
- 550 г творога (3 пачки по 180 г);
- 2 ст. л. желатина;
- 100 мл воды;
- 1 банка консервированных ананасов.
Приготовление творожного десерта по шагам
- В первую очередь надо замочить желатин. Заливаем его водой, можно немного прогреть в микроволновке. Масса должна загустеть, кристаллы - раствориться.
- После прогрева оставляем желатин постоять при комнатной температуре.
- Творог выкладываем в блендер, пробиваем сначала без добавок, чтобы стал максимально однородным, без крупинок.
- Теперь добавляем к творогу сок ананасов из банки, он достаточно сладкий, потому сахар добавлять нет необходимости.
- Взбиваем творог с соком.
- Добавляем набухший желатин, пробиваем повторно, масса должна стать однородной.
- Ананасы режем на небольшие кусочки и при помощи ложки вмешиваем в творожную массу, добиваемся, чтобы они распределись по всему творогу.
- Выкладываем будущий десерт в форму и отправляем в холодильник до полного застывания, лучше дать ему застыть ночь.
- Творожное суфле с ананасами выкладываем на тарелку, для этого можно опустить низ формы в горячую воду, а потом перевернуть форму на плоское блюдо.
При подаче творожное суфле можно украсить растопленным шоколадом, посыпать какао, выложить кусочки фруктов или ягоды.
