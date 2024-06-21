Почему провожающих не пускают: ограничения в поездах «Сапсан» и «Гранд Сервис Экспресс» — что нужно знать пассажирам

Люди, привыкшие путешествовать на поезде с большими чемоданами, могут столкнуться с неожиданной проблемой. Нести все сумки до места придется самостоятельно, поскольку в некоторые поезда проводники перестали пускать провожающих. Так что знаменитая фраза: «Провожающие, выходим из вагона», звучит все реже. Обоснованы ли жалобы людей, и чем объясняют запреты, разберем в статье.

На что жалуются

В первую очередь жалобы стали поступать от пассажиров «Сапсанов» компании РЖД и крымских поездов «Гранд Сервис Экспресс». Люди сетуют на то, что провожающих не допускают в вагон, а проводники не готовы оказать помощь. Особенно тяжело приходится россиянам в возрасте и мамам с детьми.

«Я пожилой человек, при посадке в вагон проводники не разрешают провожающему занести мои вещи в вагон, хотя провожающий, так же, как и я, прошел через контроль досмотра. Сама занести вещи в вагон я не могу», — пишет раздосадованная пассажирка в комментариях к одному из постов в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

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Законно ли это

Пассажирам напомнили, что в некоторых поездах отказ пускать провожающих действительно обоснован. По приказу Минтранса от февраля 2022 года, сопровождающие лица не могут зайти в вагоны «Сапсанов» на начальных и промежуточных станциях.

Кроме того, не смогут рассчитывать на помощь близких и люди, следующие на поездах №728/727 и №747/748 по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Такое требование ввели в январе 2024-го.

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Также не желателен допуск сопровождающих в любые поезда, если состав стоит меньше пяти минут. Однако проводникам в таких случаях рекомендуют помогать людям с багажом.

В то же время в поездах дальнего следования «дочки» РЖД, компании ФПК, провожающие и встречающие могут заходить в вагон, но только вместе с пассажирами.

Что касается «Гранд Сервис Экспресс», услугами которой пользуются желающие поехать в Крым, на сайте компании указано, что без билета в вагон не пустят.

Тем не менее некоторые россияне не видят ничего плохого в существующих ограничениях. Они уверены, что требования обусловлены заботой об их безопасности.

«А если вы по собственной инициативе устроили себе неподъемный багаж, то и вопросы тогда задавайте по адресу. «Почта России» прекрасно помогает в этом случае: отправьте посылочку, и не будет ни к кому претензий», — заявляет один из комментаторов в группе журнала «Вокруг света» «ВКонтакте».

Фотобанк - Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились российские поезда за последние 10 лет.

Источник фото: Legion-Media