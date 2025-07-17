Птицы, звери и царские традиции: каких животных можно было встретить в Летнем саду Петербурга

Летний сад в Санкт-Петербурге — это настоящий зеленый оазис с интересной историей, который начинался как личный проект Петра Великого и до сих пор остается любимым местом горожан.

Как все начиналось

В 1704 году Петр I лично отдал приказ разбить сад на острове между Невой, Фонтанкой и Мойкой.

Раньше тут стояло поместье шведского майора, но Петр видел в этом участке идеальное место для резиденции и европейского по духу парка — по образцу французских садов Версаля.

Император не просто наблюдал со стороны: он сам разрабатывал план, работал с архитекторами и садовниками, выбирал деревья и цветы.

Что посадили и зачем

Сад получил название «Летний», потому что там высаживались в основном летники — цветы, которые живут один сезон и не переносят морозы.

Помимо ярких цветочных клумб и кустов смородины, в Летнем саду росли фруктовые деревья: вишни, груши, яблони, а также декоративные растения — каштаны, липы, клены и даже первые дубы Санкт-Петербурга.

В отдельных оранжереях выращивали экзотические фрукты — ананасы, бананы, а на огородах — пряные травы и овощи. Все это не только украшало сад, но и попадало на царский стол.

Водные удовольствия и животные

Для красоты и комфорта устроили пруды с редкими породами рыб, привезенными из Волги и Дона, где плавали карпы.

Рядом был птичник и небольшой зверинец, где жили аисты, журавли, орлы, соболи. Есть даже упоминания о дикобразе, пишет Фиеста.

Летний сад был не только зеленым местом — он стал живым уголком природы посреди города. Петр I, как известно, любил проводить в Летнем саду праздники, включая свой день рождения.

Современный Летний сад

Сегодня Летний сад — это парк с ухоженными аллеями, живописными прудами и фонтанами. В прудах плавают гордые лебеди, в птичнике временами показывают экзотических птиц из Ленинградского зоопарка.

Кроме того, Петербург славится своими парками с животными: черные лебеди в Михайловском саду, павлины в Екатерининском парке, карликовые козы в Павловске.

Все это поддерживает живую связь с историей и традициями, которые были заложены еще при Петре Великом.

Почему стоит зайти

Летний сад — не просто парк с историей, это живая часть Петербурга, где можно почувствовать дыхание XVIII века, гуляя среди старинных аллей и наслаждаясь красотой природы.

Здесь можно увидеть, как менялась городская культура, как Первая столица России росла и становилась ближе к Европе.

К тому же есть множество историй, связанных с оградой летнего сада, которую хотели купить за сто паровозов, а также, что где-то есть звенье из чистого золота.

Так что, заходя в Летний сад, не просто шагаешь по дорожкам — тут можно плотно прикоснуться к истории, зелени и живой природе, которая с XVII века радует глаз и сердце.