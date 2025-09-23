Удобно и выгодно: в Петербурге готовят новый тариф для пригородных поездов

Петербург готовится к масштабным изменениям в транспортной системе. ЗакС одобрило проект, который, возможно, навсегда изменит представление горожан о поездках на электричках.
Тариф мечты — реальность?
Главное нововведение — пересадочный тариф. Теперь поездка с пересадкой с электрички на метро или наземный транспорт станет гораздо удобнее и выгоднее.
Как сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале, власти прогнозируют рост пассажиропотока в пределах города — с 48 до 180 миллионов человек в год.
Финансовая поддержка — ключевой фактор. Правительство Петербурга выделит 800 миллионов рублей для компенсации выпадающих доходов перевозчиков.