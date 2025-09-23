Городовой / Город / Удобно и выгодно: в Петербурге готовят новый тариф для пригородных поездов
Удобно и выгодно: в Петербурге готовят новый тариф для пригородных поездов

Опубликовано: 23 сентября 2025 16:00
пересадочный тариф
globallookpress/Belkin Alexey

Эпоха перемен для пригородных поездов.

Петербург готовится к масштабным изменениям в транспортной системе. ЗакС одобрило проект, который, возможно, навсегда изменит представление горожан о поездках на электричках.

Тариф мечты — реальность?

Главное нововведение — пересадочный тариф. Теперь поездка с пересадкой с электрички на метро или наземный транспорт станет гораздо удобнее и выгоднее.

Как сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале, власти прогнозируют рост пассажиропотока в пределах города — с 48 до 180 миллионов человек в год.

Финансовая поддержка — ключевой фактор. Правительство Петербурга выделит 800 миллионов рублей для компенсации выпадающих доходов перевозчиков.

Автор:
Ксения Пронина
Город
