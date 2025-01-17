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Путешествие в прошлые века: самые интересные экспонаты выставки «Цари и рыцари» в Эрмитаже

17 января 2025 12:02
типовое изображение выставки
Путешествие в прошлые века: самые интересные экспонаты выставки «Цари и рыцари» в Эрмитаже
Фото Городовой.ру

Рассказываем со слов тех, кто посетил музей.

Выставка «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Эрмитаже оказалась настоящим кладезем уникальных артефактов. Экспозиция представила не только подлинные предметы эпохи, но и произведения, вдохновлённые Средневековьем в период романтизма. Вот несколько экспонатов, которые особенно запомнились.

Дрессуар — роскошный шкаф для посуды

Дрессуары были популярны во Франции и Германии в XV-XVII веках. Этот вид посудного шкафа отличался богатым декором: резьбой, готическими арками и изображениями святых. Экспонат выставки, созданный во Франции в XV веке, сохранил свою изысканную форму, а его детали доработали мастера XIX столетия.

Шлем-бургиньот — оружие и искусство

Бургиньот — шлем с вытянутым корпусом, декорированный в стиле эпохи Возрождения. Экспонат из Милана (1535 год) украшен чеканкой, изображающей дубовые листья и волосы. Турнирные доспехи, представленные на выставке, рассказывали не только о войнах, но и о рыцарских состязаниях.

Символы куртуазной любви

Культура Средневековья была проникнута духом куртуазной любви — служения даме сердца. На выставке можно было увидеть гребень, украшенный сценами из «Романа о Розе» — знаменитого литературного памятника того времени. Тончайшая резьба по слоновой кости (конец XIV века) сохранила романтические образы эпохи.

Веера в стиле готики

В XIX веке, когда интерес к Средневековью достиг своего пика, мода черпала вдохновение в готической архитектуре. Французские веера-бризе, выполненные из рога или чугуна, напоминали масверки — орнаментальные переплетения, характерные для готического стиля. Один из экспонатов, созданный фирмой Guerlain в 1820-е годы, стал образцом такого изысканного вкуса.

Чугунный пояс целомудрия

Этот предмет — скорее выдумка романтиков XIX века, чем реальный артефакт Средневековья. Представленный экземпляр создан в XIX веке и вызывает скорее улыбку, чем исторический интерес.

Чугунные украшения Берлина

Вдохновлённые духом антинаполеоновских войн, берлинские ювелиры начали создавать изысканные украшения из чугуна. Складной веер, представленный на выставке, стал образцом тончайшей работы: его ажурный рисунок легко мог бы конкурировать с изделиями из благородных металлов.

Атмосфера эпохи

Выставка стала настоящим порталом в Средневековье, демонстрируя как подлинные реликвии, так и их художественные интерпретации. Экспонаты позволили почувствовать эстетику эпохи и её отражение в культуре романтизма, передает автор Дзен-канала Пешком по Петербургу и не только.

Если вы ещё не успели её посетить, не откладывайте: выставка завершает свою работу совсем скоро!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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