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«Разговор» с Пушкиным и Чайковским: что нового придумали в Петербурге в честь «Дня Летнего сада»

Опубликовано: 3 июня 2025 15:32
Летний сад в Петербурге
«Разговор» с Пушкиным и Чайковским: что нового придумали в Петербурге в честь «Дня Летнего сада»
Городовой ру

Традиционный праздник удивит в 2025 году использованием современных технологий.

В начале июня Санкт-Петербург вновь погрузится в атмосферу праздника — в Летнем саду Русского музея пройдет масштабный фестиваль.

Праздник приурочен к 321-летию основания Летнего сада и юбилею великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, чья жизнь и творчество тесно связаны с Петербургом.

«День Летнего сада»

Праздник представляет собой двухдневный фестиваль искусства, музыки и творчества, который пройдет 7 и 8 июня. В программе более 100 событий на любой вкус и возраст — от семейных развлечений до классических концертов.

Музыка и театр на любой вкус

Главная музыкальная сцена — площадь «Звезда», которая соберет звезд российской сцены. Среди участников — пианист Олег Вайнштейн, солисты Мариинского театра, ансамбль «Терем-Квартет», проект «Музыканты XXI века» и многие другие. Особым подарком станет концерт Татьяны Булановой с группой «Летний сад», который завершит первый день фестиваля.

Интерактив и новые технологии

В этом году организаторы сделали ставку на современные технологии. В Красном саду появится уникальная интерактивная инсталляция, где гости смогут «поговорить» с цифровыми двойниками Александра Пушкина и Петра Чайковского благодаря искусственному интеллекту. Это необычный способ познакомиться с историей и творчеством великих личностей, сообщает сайт Культура Петербурга.

Образование и творчество

Праздник — не только развлечение, но и возможность узнать больше о Летнем саде и искусстве. В программе десятки мастер-классов, лекций, творческих занятий и экскурсий.

Специалисты Русского музея проведут познавательные практикумы, расскажут о богатой истории сада, его скульптурах и легендах. Для детей предусмотрены интерактивные занятия и викторины с призами.

Билеты на праздник стоят от 200 до 800 рублей. Ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Гостиный двор».

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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