Реставрация по-петербургски: как Кунсткамера и Эрмитаж готовятся удивлять дальше

Главные музеи Петербурга обновятся и станут более современными.

В Санкт-Петербурге сейчас активно готовятся к масштабным реставрационным работам сразу в нескольких знаковых культурных объектах — Кунсткамере и Эрмитаже.

Эти два музея, которые оставили настоящих жемчужинами города, обновят, чтобы сохранить их для будущих поколений и сделать посещение еще более комфортным.

Реставрация Кунсткамеры: сохранение истории и обновление здания

Здание Кунсткамеры на Университетской набережной уже постепенно облачают в строительные леса — скоро начнется ремонт фасадов и крыши, пишет Дневник Петербурга.

Это здание XVIII века, памятник архитектуры и его реставрация очень важны для сохранения исторического облика.

Параллельно в Приморском районе Петербурга завершается строительство нового современного научно-хранительского центра площадью 25 тысяч квадратных метров.

Там будут храниться и изучаться уникальные коллекции музея, которые сейчас насчитывают почти 750 тысяч единиц хранения, но выставлено всего около 4,5 тысячи экспонатов.

Изменения в анатомической коллекции: от «музея уродов» к модерну подходу

Одной из самых обсуждаемых новостей стала реэкспозиция анатомической коллекции Кунсткамеры.

Знаменитые «заспиртованные уродцы», которые долгое время были главной «фишкой» музея, теперь представлены в сокращенном виде в новом зале «Театра Мира».

В Кунсткамере решили отказаться от образа «музея уродов» и сделать экспозицию более современной и научной.

Вместо громоздкой коллекции сейчас около 60 самых ярких и «красивых» образцов, а в будущем планируется создать отдельный «кабинет анатомии» с расширенной экспозицией XVIII века.

Это вызвало неоднозначную реакцию у публики — многие посетители скучают по серьезной экспозиции, но музей старается сохранить научную ценность коллекции.

Эрмитаж готовится к масштабной реставрации

Параллельно с Кунсткамерой готовится масштабная реставрация и Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира.

С момента последнего серьезного ремонта прошло много времени, поэтому требуется обновить фасады, залы и даже паркет в главном корпусе и Эрмитажном театре.

В целом, Петербург стоит на пороге большого обновления своих культурных сокровищ — реставрации Кунсткамеры и Эрмитажа.

Эти перемены — отличный пример того, как традиции и современность могут идти рука об руку, чтобы сохранить неповторимый облик Северной столицы.