Роскошный дворец: в какие питерские парадные можно попасть просто так?

Петербург славится своими дворцами и музеями. Но есть в городе места, куда можно попасть совершенно бесплатно и увидеть не меньшую красоту – это старинные парадные! Лепнина, витражи, кованые лестницы… Настоящие произведения искусства, скрытые от посторонних глаз!

Прогуляться по парадному Петербургу, конечно, здорово! Но билеты дорогие, да и толпы туристов везде. А вот чтобы увидеть красоту и заплатить только за удовольствие от увиденного – это к нам, в питерские парадные! Ведь многие из них – настоящие произведения искусства, и вход туда свободный. Главное – знать места!

Парадная с витражами на улице Восстания, 6

Начнем с самого центра – улица Восстания, дом 6. Здесь находится одна из самых красивых парадных города, известная своими великолепными витражами. Витражи здесь – на каждой площадке, и все разные! Солнечный свет, проходя через цветное стекло, создает неповторимую игру света и тени. Фотографии получаются просто волшебные! Только будьте аккуратны – в парадной живут люди, поэтому не шумите и не мусорите.

Парадная с каминами на улице Рубинштейна, 20

Улица Рубинштейна – это вообще кладезь красивых парадных! Но одна из самых интересных – в доме №20. Здесь сохранились старинные камины, украшенные лепниной и изразцами. Камины, конечно, не действующие, но зато создают особую атмосферу уюта и старины. Лестница здесь тоже красивая, с коваными перилами и чугунными ступенями.

Парадная с лепниной на Большой Конюшенной улице, 1

Эта парадная находится в самом сердце Петербурга, на Большой Конюшенной улице, в доме №1. Здесь можно увидеть великолепную лепнину на потолках и стенах. Ангелы, цветы, замысловатые узоры – кажется, что попал в музей! Парадная большая и светлая, с высокими потолками и широкими лестницами.

Парадная с мозаикой на Загородном проспекте, 11

Эта парадная привлекает внимание своей необычной мозаикой на стенах. Мозаика здесь – не яркая и броская, а скорее приглушенная, в пастельных тонах. Но зато она создает очень уютную и камерную атмосферу. Парадная небольшая, но очень атмосферная.

Парадная с коваными перилами на улице Чайковского, 29

Улица Чайковского – сама по себе очень красивая, и парадные здесь тоже под стать. В доме №29 можно увидеть парадную с очень красивыми коваными перилами. Перила здесь – настоящие произведения искусства, с замысловатыми узорами и тонкими деталями. Парадная светлая и просторная, с большими окнами.

Важно помнить

В этих парадных живут люди, поэтому ведите себя тихо и уважительно.

Не мусорите и не ломайте ничего.

Не заходите в парадные, если там висят объявления о том, что вход воспрещен.

Если кто-то из жильцов спросит, что вы здесь делаете, вежливо объясните, что вы просто любуетесь красотой парадной.

Вот такие они, петербургские парадные – настоящие сокровища, скрытые от посторонних глаз. Теперь вы знаете, куда идти, чтобы увидеть красоту, не платя за вход. Просто будьте вежливы и уважайте местных жителей, и тогда вам откроются самые прекрасные уголки Петербурга!