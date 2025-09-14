Городовой / Общество / Россияне возвращаются в магазины и на рынки: почему «Самокат» и «Лавка» перестали работать
Россияне возвращаются в магазины и на рынки: почему «Самокат» и «Лавка» перестали работать

Опубликовано: 14 сентября 2025 16:16
покупка продуктов
Фото: Городовой.ру

Все чаще в Сети можно встретить жалобы и откровения.

Еще пару лет назад казалось, что рынок продуктовых доставок победил окончательно. «Самокат», «Яндекс Лавка», «Перекресток», «ВкусВилл» — всё, от молока до креветок, приезжало за полчаса.

Мы разучились ходить в магазины, готовили еду из приложений и щёлкали корзины в телефоне. Но в 2025-м что-то сломалось: всё больше людей отключают пуши о «скидках» и возвращаются к старым добрым тележкам.

Цены растут, а выгоды нет

Раньше доставка экономила не только время, но и деньги. Сегодня — наоборот. Цены на ягоды, фрукты, мясо и молочные продукты в приложениях стабильно выше рыночной стоимости.

Клубника по 1000 рублей за килограмм, кофе дороже на треть, морепродукты вообще превратились в роскошь. Люди начали замечать очевидное: за удобство теперь платишь слишком много.

Психология корзины

В магазине думаешь и не набираешь лишнего, в приложении — тыкаешь. Сидя в телефоне легче положить в корзину «что-то вкусное» за 500 рублей просто потому, что картинка красивая.

На месте, стоя перед полкой, мозг включается: сравниваешь ценники, ищешь скидки, смотришь альтернативы. И разница ощущается уже на кассе.

Эффект кешбэка

Банки, ритейл и маркетплейсы превратили поход за продуктами в игру. 100% кешбэки, двойные бонусы, персональные предложения: теперь экономия реальнее в магазине, чем в доставке.

Пользователи научились «ловить» акции и забирать продукты за символические суммы, отмечает автор «Москвич Mag». В соцсетях уже целые сообщества обмениваются лайфхаками, кто где купил молоко за 48 рублей или клубнику подешевле.

Россияне не отказываются от доставки полностью, но меняют стратегию: крупные закупки уходят обратно в офлайн.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
