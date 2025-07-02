Ротонда на Гороховой или Петербургский портал в иные миры

В самом сердце Петербурга, за строгими линиями улиц, прячется Ротонда. Не просто дом, говорят. Портал, ведущий в иные измерения. Легенды, мистика, шепот веков… Что на самом деле скрывают ее молчаливые стены?

В лабиринтах Гороховой и Фонтанки, в ритме парадных фасадов и строгих линий набережных, прячется место, словно выпавшее из времени.

Дом Евментьева, или Дом Яковлева-Евментьева, как его иногда называют, не цепляет взгляд пышностью убранства. Типичное петербургское здание, хранящее в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

За обыденным фасадом скрывается Ротонда – сердце дома, его молчаливая душа. Круглое пространство, опоясанное шестью колоннами, словно приглашает задуматься о вечном.

Лестницы, вьющиеся по стенам, устремляются вверх, словно в бесконечность, стирая границы между реальностью и иллюзией. Здесь, в этом архитектурном калейдоскопе, чувствуешь себя путником между мирами.

В лабиринтах легенд: от рокеров до масонов

Звание культового места Ротонда обрела не случайно. В семидесятые и восьмидесятые, во времена свободных ветров неформальных движений, она стала прибежищем для молодых искателей смыслов.

Здесь звучали ритмы рок-н-ролла, витали духи хиппи и панков. Стены помнят голоса Кинчева и Цоя, превративших это место в легенду для целого поколения.

Но история Ротонды уходит корнями глубже, в мистические тени прошлых веков. Говорят, стены ее хранят магию – написанное здесь желание обретает силу сбываться.

Кто-то видел в Ротонде центр мироздания, сердце Петербурга, расположенное на перекрестке тайных диагоналей. Легенды шепчут о путешествиях в параллельные миры, о безумии, подстерегающем смельчаков в подвалах дома, о полночных встречах с самим Сатаной…

В дыхании стен слышны отголоски масонских собраний и тени призрачного Распутина, блуждающие в сумраке колонн. Ротонда – это лабиринт легенд, где каждый камень дышит тайной.

Сегодняшняя Ротонда: вход по билету в мир тайн

Время вносит свои коррективы. Чтобы сохранить уникальную атмосферу и избавить жителей дома от незваных гостей, вход в Ротонду теперь платный.

Символическая цена билета – всего семьдесят рублей – открывает дверь в мир тайн и легенд. Собранные средства обещают направить на реставрацию этого необычного памятника.

Так что сегодня посещение Ротонды – это не просто экскурсия в прошлое, но и вклад в сохранение ее загадочного будущего. Прикоснитесь к стенам, прошепчите желание, и кто знает, какие тайны откроет вам это молчаливое сердце петербургского дома?