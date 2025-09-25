250 блюд — новая основа: почему русская кухня снова в тренде, а Петербург — ее центр

Как рестораторы возвращают России ее гастрономическое наследие.

В то время как Минпромторг ставит задачу вернуть русской кухне достойное место, рестораны Петербурга активно воплощают эту идею в жизнь, предлагая как классику, так и смелые авторские прочтения.

От концептуальных заведений до исторических мест — город демонстрирует впечатляющее разнообразие.

«Перемена»: русская кухня в новом свете

Дмитрий Блинов, известный своими смелыми гастрономическими экспериментами, представил в своем новом ресторане «Перемена» собственное видение русской кухни.

Сохраняя узнаваемость традиционных блюд — борща, вареников, блинов — он добавляет к ним неожиданные ингредиенты и подачи.

Взяв за основу традиционную базу: вареники, борщ и блины, северную рыбу, дичь, ягоды и крупы», шеф создал меню, где классика встречается с новаторством.

Блины с крабом и уткой, оладьи с щучьей икрой, говяжий язык с мороженым из хрена, почки кролика с портвейном — все это создает уникальный гастрономический опыт.

Особое внимание уделено коктейлям, многие из которых имеют «национальное прочтение», например, «Квас-тоник» или «Укроп Блинова», созданный специально для шефа.

«Банщики»: уют русской дачи и смелая кухня

Ресторан «Банщики», расположенный в здании «Дегтярных бань», предлагает погрузиться в атмосферу ленинградских дач с собственной баней.

Интерьер в теплых тонах с преобладанием дерева создает уют, а кухня переосмысливает русские блюда.

Здесь можно попробовать бутерброды с лисичками и трюфельным кремом, а также крем-брюле из лисичек с мороженым из чабреца.

Экспериментальные блюда, такие как «зобная железа с муссом из кукурузы», привлекают любителей гастрономических открытий.

Коктейльная карта «Моменты» предлагает необычные сочетания, например, «Среди грядок и теплиц» с джином, горошком и щавелем, или «Бескрайняя рожь» — вариация Old Fashioned с полугаром и ароматом свежеиспеченного хлеба.

«Палкинъ»: вехи старого Петербурга

Ресторан «Палкинъ», участник проекта «Петербургская кухня», славится своими «забытыми» названиями блюд: воловий гуляш с кореньями, строганина из ленского осетра, икра и ягодные десерты.

Коронным блюдом ресторана является знаменитая стерлядь в шампанском.

Елисеевский магазин: две грани русской кухни

В знаменитом Елисеевском магазине работают два ресторана: «Мезонин» и «Склад №5».

«Мезонин», расположенный в бывшем кабинете директора, предлагает высокую русскую кухню — тартар из оленины, медальоны из свинины с картофелем «Пушкин», мусс из ряженки.

«Склад №5» погружает в атмосферу купеческого Петербурга, предлагая блюда времен купцов Елисеевых.

Birch: креативность и неожиданные сочетания

Ресторан Birch, возглавляемый Арсланом Бердиевым, известен своими сет-меню и «фишкой» — неожиданными сочетаниями.

Как пишут в АТОР, гостям предлагают сферы из розовой воды и березового сока, рыбу, приготовленную в томатной воде, заправки для салатов из овощных бульонов и приправы из соленой корюшки.

Эти заведения демонстрируют, как современный подход и уважение к традициям могут оживить русскую кухню, делая ее вновь актуальной и привлекательной для гурманов.