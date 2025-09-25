250 блюд — новая основа: почему русская кухня снова в тренде, а Петербург — ее центр

В то время как Минпромторг ставит задачу вернуть русской кухне достойное место, рестораны Петербурга активно воплощают эту идею в жизнь, предлагая как классику, так и смелые авторские прочтения.
От концептуальных заведений до исторических мест — город демонстрирует впечатляющее разнообразие.
«Перемена»: русская кухня в новом свете
Дмитрий Блинов, известный своими смелыми гастрономическими экспериментами, представил в своем новом ресторане «Перемена» собственное видение русской кухни.
Сохраняя узнаваемость традиционных блюд — борща, вареников, блинов — он добавляет к ним неожиданные ингредиенты и подачи.
Взяв за основу традиционную базу: вареники, борщ и блины, северную рыбу, дичь, ягоды и крупы», шеф создал меню, где классика встречается с новаторством.
Блины с крабом и уткой, оладьи с щучьей икрой, говяжий язык с мороженым из хрена, почки кролика с портвейном — все это создает уникальный гастрономический опыт.
Особое внимание уделено коктейлям, многие из которых имеют «национальное прочтение», например, «Квас-тоник» или «Укроп Блинова», созданный специально для шефа.
«Банщики»: уют русской дачи и смелая кухня
Ресторан «Банщики», расположенный в здании «Дегтярных бань», предлагает погрузиться в атмосферу ленинградских дач с собственной баней.
Интерьер в теплых тонах с преобладанием дерева создает уют, а кухня переосмысливает русские блюда.
Здесь можно попробовать бутерброды с лисичками и трюфельным кремом, а также крем-брюле из лисичек с мороженым из чабреца.
Экспериментальные блюда, такие как «зобная железа с муссом из кукурузы», привлекают любителей гастрономических открытий.
Коктейльная карта «Моменты» предлагает необычные сочетания, например, «Среди грядок и теплиц» с джином, горошком и щавелем, или «Бескрайняя рожь» — вариация Old Fashioned с полугаром и ароматом свежеиспеченного хлеба.
«Палкинъ»: вехи старого Петербурга
Ресторан «Палкинъ», участник проекта «Петербургская кухня», славится своими «забытыми» названиями блюд: воловий гуляш с кореньями, строганина из ленского осетра, икра и ягодные десерты.
Коронным блюдом ресторана является знаменитая стерлядь в шампанском.
Елисеевский магазин: две грани русской кухни
В знаменитом Елисеевском магазине работают два ресторана: «Мезонин» и «Склад №5».
«Мезонин», расположенный в бывшем кабинете директора, предлагает высокую русскую кухню — тартар из оленины, медальоны из свинины с картофелем «Пушкин», мусс из ряженки.
«Склад №5» погружает в атмосферу купеческого Петербурга, предлагая блюда времен купцов Елисеевых.
Birch: креативность и неожиданные сочетания
Ресторан Birch, возглавляемый Арсланом Бердиевым, известен своими сет-меню и «фишкой» — неожиданными сочетаниями.
Как пишут в АТОР, гостям предлагают сферы из розовой воды и березового сока, рыбу, приготовленную в томатной воде, заправки для салатов из овощных бульонов и приправы из соленой корюшки.
Эти заведения демонстрируют, как современный подход и уважение к традициям могут оживить русскую кухню, делая ее вновь актуальной и привлекательной для гурманов.