РЖД приостановила продажу билетов на поезда южного направления - новые расписания введут с 8 сентября

Изменения коснутся курортов Черного моря и Кавминвод

С 8 сентября 2026 года часть поездов дальнего следования изменит расписание и маршруты. Корректировки связаны с плановыми работами на железнодорожной инфраструктуре, сообщили в РЖД. Из-за этого оформление билетов на отдельные составы временно недоступно.

В компании уточнили, что изменения затронут не все направления, а только определенную часть поездов. Особое внимание — составам, которые отправляются от станций, расположенных на курортах Черноморского побережья и в районе Кавказских Минеральных Вод. Именно эти маршруты попадут в список первоочередной корректировки.

«Временные неудобства связаны с необходимостью модернизации путевой инфраструктуры. После завершения работ графики станут удобнее для пассажиров», — отметили в пресс-службе РЖД.

Продажу билетов на поезда, попадающие под изменения, приостановят на время уточнения графиков. Как только новые расписания утвердят, оформление проездных документов возобновят в штатном режиме. Пассажиров обещают дополнительно уведомить через сайт перевозчика, мобильное приложение и смс-рассылки.

В РЖД принесли извинения за возможные неудобства и рекомендовали путешественникам, планирующим поездки после 8 сентября, следить за обновлениями на официальном сайте компании.

Особое внимание советуют уделить тем, кто собирается на черноморские курорты или в Кавминводы во второй половине сентября — именно эти направления окажутся в зоне наибольших изменений.

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