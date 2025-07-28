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«С 8 утра долбит сирена…»: жительница Петербурга доводит соседей до отчаяния

Опубликовано: 28 июля 2025 22:03
Соседка с молотком и сиреной атакует уши жильцов
«С 8 утра долбит сирена…»: жительница Петербурга доводит соседей до отчаяния
Городовой ру

В Северной столице видео с завывающей сиреной разлетелось по соцсетям, вызывая возмущение и недоумение.

В соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Приморского района Санкт-Петербурга ежедневно включает сирену.

Это продолжается уже несколько лет.

Доведенные до отчаяния жильцы намерены судиться с ней.

«У меня грудничок. Мы ночью не спим (колики, зубы), и днем спать не можем — с 8 утра долбит сирена…», — пишет местная жительница, призывая к объединению усилий для решения проблемы.

Арсенал хулиганки: караоке, молоток и громкая сигнализация

Согласно отзывам соседей, эта женщина давно доставляет неудобства своим поведением.

Она устраивает караоке-вечеринки на балконе практически обнаженной, забивает стены молотком, а также все время включает громкую сигнализацию.

Шумовая атака происходит днем и ночью. На любые замечания женщина крайне агрессивно реагирует.

Мнение Госдумы: это не шум, это психология

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов пообещал направить обращение, чтобы на ситуацию с петербурженкой обратили внимание и приняли меры.

Он считает, что на ее поведение следует обратить внимание специалистам в области здравоохранения.

Нилов подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru», что подобное поведение может иметь правовые последствия и создает невыносимые условия для проживающих.

«Я думаю, что на ее поведение следует обратить внимание специалистам в области здравоохранения… Это все не шутки — безопасность на первом месте», — заявил парламентарий.

Он призывает к серьезному вниманию к ситуации, так как «завтра могут последовать иные неадекватные действия, которые могут привести к серьезной трагедии».

Несмотря на многолетние жалобы соседей и вызовы полиции, действенных мер до сих пор не принято.

Этот случай требует не только внимания правоохранительных органов, но и комплексного подхода с участием специалистов в области психического здоровья.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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