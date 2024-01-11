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С этим азиатским маринадом мясо получится необыкновенным: раскрыта хитрость шеф-поваров

С этим азиатским маринадом мясо получится необыкновенным: раскрыта хитрость шеф-поваров
Как приготовить мясо в азиатском стиле

Финальный соус станет вишенкой на торте.

Азиатские маринады все больше пользуются популярностью среди хозяек. Яркое сочетание кисло-сладкой нотки и легкой остринки никак не переплюнуть. Приготовите сочное мясо по-китайски и влюбитесь в восточную кухню еще больше.

Шеф-повар Артем Мартиросов посоветовал использовать следующие ингредиенты:

  • стейк — 400 г,
  • рыбный соус (фишсоус) — 100 г,
  • раздавленный чеснок — 20 г,
  • кинза — 60 г,
  • острый перец — 2 стручка,
  • рисовый уксус — 30 г,
  • соус мирин — 50 г,
  • сок лимона — 20 г,
  • соевый соус — 30 г,
  • сахар тростниковый — 50 г,
  • растительное масло — 150 г,
  • зеленый лук — 30 г,
  • имбирь — 30 г,
  • петрушка — 30 г.

Хоть названия некоторых из компонентов и звучат необычно, найти их можно в любом супермаркете. Стоить будут недорого.

Смешайте все соусы, добавьте измельченный чеснок, перец, 30 граммов кинзы, сахар, сок лимона, рисовый уксус и растительное масло. Обваляйте стейк в этом маринаде и положите жариться на решетку для гриля. Если готовите мясо на сковороде, то лучше уменьшить количество сахара, чтобы оно не начало гореть.

«Отдельно рекомендую нарубить мелко имбирь, зеленый лук, 30 граммов кинзы и 30 граммов петрушки. Стейк нарезать тонкими ломтиками и поверх уложить эту травяную сальсу. Будет просто восхитительно», — посоветовал эксперт.

Источник фото: Изображение от stockking на Freepik

Общество Эксклюзив Кулинария Рецепты Советы эксперта
11 января 2024 13:45
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