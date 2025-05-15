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Салат с витаминами, но без вкуса, гамбургер для веганов: готовая еда из «Дикси» — стоит ли своих денег

15 мая 2025 11:32
готовая еда в магазине
Салат с витаминами, но без вкуса, гамбургер для веганов: готовая еда из «Дикси» — стоит ли своих денег
Фото: Городовой.ру

Мужчина устроил дегустацию блюд.

Готовые блюда сегодня можно найти почти в каждом магазине. Но стоит ли доверять упаковке с надписью «домашнее» и надеяться, что внутри будет вкусно и сытно?

Один из покупателей решил проверить это на примере «Дикси» — и поделился впечатлениями после дегустации семи разных позиций. Рассказываем, какие блюда действительно заслуживают внимания.

Солянка мясная с копченостями

Суп оказался насыщенным и ароматным. Несмотря на скромный внешний вид до подогрева, внутри — полноценный состав: маслины, лимон, много копченостей. Вкус яркий, сбалансированный. Особенно радует цена. Однозначно удачная покупка.

Салат «Баварский» с ветчиной

На вид — как классический столичный салат, но с добавлением сладкой кукурузы. Кому-то это покажется лишним. Ингредиенты нарезаны крупно, вкус в целом приятный, но без скидки брать не хочется. Выбор на любителя.

Гамбургер

Самый неудачный вариант из всей дегустации. Булка раскисла, котлета — безвкусная, а запах после разогрева вызвал недоумение. Мяса не чувствуется совсем. По качеству уступает даже самым недорогим фастфуд-сетям. Разочарование.

Бурек с картофелем и зеленью

Приятная выпечка. Тесто мягкое, начинка есть и она ощущается. Хорошо подойдёт к чаю или как перекус. Один из самых сбалансированных продуктов из всей подборки.

Палочка с брынзой

Небольшое, но сытное изделие. Сыра много, вкус насыщенный, тесто не резиновое. Греться не пришлось — и без этого всё понравилось. Смело можно брать.

Фило-ролл с вишней и творогом

Один из лучших десертов в сегменте недорогой готовой выпечки. Начинки много, вкус гармоничный, тесто хрустит. Отличный вариант для сладкого перекуса с чаем. Захочется повторить.

Салат «Витаминный»

На вид — свежий и сочный. Но вкус подвёл: не хватает соли, уксуса и вообще хоть какой-то заправки. Пришлось дорабатывать самостоятельно. В итоге — провал.

Из семи блюд — четыре оказались удачными. Выпечка приятно удивила, солянка — на высоте. Салаты и бургер оставили вопросы. В «Дикси» готовая еда — это как лотерея: если повезёт, будет вкусно. А если нет — будет опыт.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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