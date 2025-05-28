Городовой / Город / Салют только по большим праздникам: будет ли фейерверк на День города в Петербурге
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Салют только по большим праздникам: будет ли фейерверк на День города в Петербурге

Опубликовано: 28 мая 2025 00:28
Петербург, салют
Салют только по большим праздникам: будет ли фейерверк на День города в Петербурге
Городовой ру

Уже несколько лет цветные залпы не озаряют небо Петербурга на День города.

Санкт-Петербург отмечает свой 322-й День рождения — праздник, который традиционно проходит в конце мая. Уже несколько лет в Северной столице не гремит салют на праздник города. Увидят ли фейерверк в этом году петербуржцы?

Салют — только по серьезному поводу

В 2025 году, как и в последние несколько лет, город не будет сопровождать этот день привычным салютом. Почему? Потому что в Петербурге решили запускать залпы фейерверка только в юбилейные годы. Такой подход стал новой традицией, и теперь салют — это особое событие, а не ежегодная норма, передает РБК.

Раньше салюты на День города устраивали каждый год, и это было одним из самых ярких и ожидаемых моментов праздника. Теперь все изменилось: например, в 2023 году, когда Петербург отмечал 320-летие, был грандиозный фейерверк с участием международных пиротехнических команд и световым шоу.

Чем же будет удивлять Петербург в 2025 году?

Несмотря на отсутствие салюта, программа празднования обещает быть насыщенной и интересной. Праздник длится несколько дней. Кульминацией станет светомузыкальное шоу «Музыка Дворцового моста», которое состоится с 30 на 31 мая.

Почему такой формат праздника лучше?

Отказ от ежегодных салютов позволяет сосредоточиться на культурных и семейных мероприятиях, которые объединяют людей и создают особую атмосферу. Музыка, танцы, выставки и световые инсталляции делают праздник доступным и интересным для всех — от детей до пожилых людей. Такой подход помогает сохранить традиции, не забывая о современных реалиях и заботе о природе.

Новости по теме
Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник, следуя азиатским традициям Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник, следуя азиатским традициям 22 декабря 2024 14:32
Сэкономите несколько тысяч: 3 проверенных правила покупки продуктов к празднику в Санкт-Петербурге Сэкономите несколько тысяч: 3 проверенных правила покупки продуктов к празднику в Санкт-Петербурге 17 декабря 2024 13:46
До настоящей экзотики рукой подать: куда поехать на новогодние праздники из Санкт-Петербурга До настоящей экзотики рукой подать: куда поехать на новогодние праздники из Санкт-Петербурга 12 декабря 2024 20:02
Когда появилась традиция праздновать день рождения, и в каких странах его не отмечают Когда появилась традиция праздновать день рождения, и в каких странах его не отмечают 23 мая 2024 09:00
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность 31 мая 2025 19:31
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще