Салют только по большим праздникам: будет ли фейерверк на День города в Петербурге

Уже несколько лет цветные залпы не озаряют небо Петербурга на День города.

Санкт-Петербург отмечает свой 322-й День рождения — праздник, который традиционно проходит в конце мая. Уже несколько лет в Северной столице не гремит салют на праздник города. Увидят ли фейерверк в этом году петербуржцы?

Салют — только по серьезному поводу

В 2025 году, как и в последние несколько лет, город не будет сопровождать этот день привычным салютом. Почему? Потому что в Петербурге решили запускать залпы фейерверка только в юбилейные годы. Такой подход стал новой традицией, и теперь салют — это особое событие, а не ежегодная норма, передает РБК.

Раньше салюты на День города устраивали каждый год, и это было одним из самых ярких и ожидаемых моментов праздника. Теперь все изменилось: например, в 2023 году, когда Петербург отмечал 320-летие, был грандиозный фейерверк с участием международных пиротехнических команд и световым шоу.

Чем же будет удивлять Петербург в 2025 году?

Несмотря на отсутствие салюта, программа празднования обещает быть насыщенной и интересной. Праздник длится несколько дней. Кульминацией станет светомузыкальное шоу «Музыка Дворцового моста», которое состоится с 30 на 31 мая.

Почему такой формат праздника лучше?

Отказ от ежегодных салютов позволяет сосредоточиться на культурных и семейных мероприятиях, которые объединяют людей и создают особую атмосферу. Музыка, танцы, выставки и световые инсталляции делают праздник доступным и интересным для всех — от детей до пожилых людей. Такой подход помогает сохранить традиции, не забывая о современных реалиях и заботе о природе.