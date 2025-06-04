Ягодный «криминал»: чем может обернуться сбор краснокнижных ягод и где опасно собирать даже обычные плоды

Сбор лесных ягод — любимое занятие многих россиян, которое дарит не только удовольствие, но и возможность запастись полезными витаминами на зиму.
Однако в последние годы это, казалось бы, безобидное увлечение может обернуться серьёзными неприятностями, вплоть до тюремного заключения. Речь идет об обычных ягодах, которые опасно собирать, согласно закону.
Красная книга: ягоды становятся «криминалом» и грозят тюремным сроком
О суровых наказаниях за сбор краснокнижных ягод напомнил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Сергей Колунов. Он пояснил, что умышленное нарушение может обернуться лишением свободы до четырёх лет, штрафом до миллиона рублей или принудительными работами до 480 часов. Это — серьезное предупреждение для всех любителей лесных даров.
Осторожно, костяника и княженика: похожи на малину, но под запретом!
Особенно высоки шансы «попасть» с костяникой и княженикой. Плоды этих растений похожи на обычную малину, но относятся к редким видам, внесенным в Красную книгу. Неопытные могут по ошибке насобирать таких ягод, а потом страдать от уголовной ответственности. Поэтому важно знать, как отличить эти редкие ягоды от обычной малины.
Список запрещенных ягод: что нельзя собирать ни при каких обстоятельствах
Лесной кодекс РФ строго запрещает сбор таких краснокнижных растений, как:
- костяника;
- женьшень;
- жимолость;
- княженика;
- шикша (водяника);
- вишня степная;
- морошка;
- клюква мелкоплодная.
Этот список необходимо знать наизусть, чтобы случайно не нарушить закон.
Заповедники и нацпарки: где нельзя собирать даже обычные ягоды
Категорически запрещен сбор любых плодов на особо охраняемых территориях. К ним относятся национальные парки, заповедные зоны, памятники природы.
Сбор простой черники или земляники в таких местах считается нарушением закона. Поэтому перед походом в лес необходимо узнать, не является ли данная территория охраняемой.
Как не попасть в ловушку закона: советы опытных лесников
Опытные лесники советуют перед походом в лес изучить Красную книгу своего региона. Лучше всего использовать специальные приложения для определения растений.
Необходимо уточнить статус территории — не является ли она заповедной и заниматься сбором только в разрешенных местах. Это поможет избежать неприятностей и насладиться отдыхом на природе без риска попасть под уголовную ответственность.