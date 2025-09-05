Пять звезд, но не пройти проверку: почему отели Петербурга останавливают работу

Новости по теме

Гостиница в Петербурге попала в Книгу рекордов Гиннесса: по какому адресу построено чудо инженерной мысли

Перейти

Лахта-центр в Петербурге стал нарушением: почему его построили не по правилам

Перейти

Особняк Слепцова в Петербурге: адрес, где прошлое уживается с арт-сценой

Перейти

Петербург без глянца: как живет Апрашка — заброшенный уголок Петербурга с большой историей

Перейти

Моховая, 34: не просто адрес, а кузница театральной магии Петербурга, где учатся будущие звезды

Перейти