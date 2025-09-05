Пять звезд, но не пройти проверку: почему отели Петербурга останавливают работу

В Петербурге после проверки из 1600 гостиниц 500 временно закрылись, а 100 прекратили свою деятельность.
“Теперь нужно указывать конкретный адрес отеля при прохождении процедуры. Не у всех он есть, например, у кемпингов, у которых нет городского адреса, они не внесены в реестр”, — сообщает канал 78.ru.
Для успешного прохождения проверки отелям необходимо предоставить полный пакет документов.
Среди таковых: права на недвижимость и землю, договор аренды, соблюдение санитарных и противопожарных норм, а также фотографии номеров и самого отеля.
Что будет с отелями?
Отели, временно прекратившие деятельность, могут возобновить работу после устранения нарушений.