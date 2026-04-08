Северная столица в штормовом плену: петербуржцы считают убытки

Циклон принес в город похолодание.

В Петербурге утро 8 апреля прошло по-разному для жителей: одни порадовались ясному небу и солнцу за окном, другие замерзли по пути на работу, третьи подсчитывали убытки от ремонта авто, поврежденного из-за капризов погоды.

Шквалистый ветер, о котором предупреждали заранее, за считанные часы натворил много бед.

На Парашютной улице возле ЖК «Шуваловский» мощный порыв повалил железный забор, который обрушился на две припаркованные машины. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Жильцы дома на Сиреневом бульваре тоже пережили тревогу из-за непогоды: упавшее дерево заблокировало выход из третьей подъездной двери, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».

Судя по всему, ветер налетел с силой еще до рассвета: в сети распространяется видео, где белая палатка несется по улице.