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В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 48,93%

17 января 2025 20:33
Женщина, болезнь
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 48,93%
Городовой ру/ globallookpress/ Victor Lisitsyn

Роспотребнадзор предупреждает горожан об опасности.

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ резко возросла, увеличившись на 48,93% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Основной прирост пришелся на респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако вирусы гриппа также демонстрируют активный рост. Жители города оказались перед необходимостью более тщательно следить за своим здоровьем.

Как защититься от болезни

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует при первых признаках недомогания обращаться к врачу. Своевременное лечение помогает снизить риск осложнений и предотвращает тяжелое течение заболевания. Ведомство напоминает, что самостоятельное назначение лекарств может быть опасным. Решение о терапии должно приниматься только на основе клинических симптомов и лабораторных данных.

Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры:

  • Избегайте посещения мест массового скопления людей.
  • Чаще мойте руки с мылом или используйте антисептики.
  • Регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку.
  • Укрепляйте иммунитет с помощью правильного питания, богатого витаминами.

Эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем Управления Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве. Жителям советуют быть особенно внимательными к своему здоровью в этот период.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЗдоровье
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