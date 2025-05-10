Карта шашлычных мест Петербурга: петербуржцам рассказали, где мангалы можно ставить

С 15 апреля в Санкт-Петербурге начинается пожароопасный сезон. Разводить костры вне специально оборудованных мест запрещено.

В городе утверждено 46 официальных зон для отдыха с мангалами, оснащенных лавочками, столами, укрытиями от дождя и урнами для мусора. Это сделано для обеспечения безопасности и предотвращения лесных пожаров.

Штрафы за нарушение правил

За разведение костров в неположенных местах грозят серьезные штрафы: до 20 тысяч рублей во дворах, до 30 тысяч — в лесу, а за лесной пожар — до 60 тысяч рублей. Важно помнить, что ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности лежит на каждом отдыхающем.

Как выбирались места для отдыха?

Как пишет пресс-служба ГКУ «Курортный лесопарк», выбор мест для организации зон отдыха с мангалами осуществлялся с учетом интенсивности посещения лесов населением, туристами и отдыхающими. Приоритет отдавался наиболее часто посещаемым живописным местам: берегам рек и озер, возвышенностям, тропам и лесным дорогам, ведущим в районы сбора грибов и ягод, а также окрестностям населенных пунктов.

Учитывалось также расположение зон отдыха относительно оживленных транспортных путей — примерно в 5-7 км от них.

Описание оборудованных зон отдыха

Зоны отдыха представляют собой специально подготовленные площадки. Кустарники, подлесок и валежник с них удалены. На каждой площадке оборудовано место для костра, установлены урны для сбора мусора, установлен аншлаг с правилами поведения и создана противопожарная минерализованная полоса вокруг места для разведения огня.

Все это обеспечивает безопасность отдыхающих и минимизирует риск возникновения пожаров.

Официальные места для шашлыков в Петербурге (по районам и лесничествам)

Район/лесничество Примеры зон/локаций Оборудование Курортный Комаровское, Кипенское, Молодёжное, Песочинское Лавочки, столы, укрытия, урны Приморский Приморское участковое лесничество (Ольгино, Лисий Нос, СНТ "Ветеран", Юнтолово, 6 км Левашовского шоссе) Лавочки, столы, беседки, урны Выборгский - Лавочки, столы, укрытия, урны Петродворцовый Стрельнинская бухта Мангалы под крышей, столы, лавочки Красносельский - Лавочки, столы, укрытия, урны Сестрорецкое лесничество Озеро Сестрорецкий Разлив, шалаш Ленина Места для костра/мангала, лавочки

Планирование безопасного отдыха

Перед выездом на природу необходимо ознакомиться с картой официальных мест для разведения костров. Важно помнить о правилах пожарной безопасности: не оставлять без присмотра разведенный огонь, держать под рукой воду или песок для тушения, использовать специальные мангалы, а не костры.

Ответственность каждого

Соблюдение правил пожарной безопасности — это ответственность каждого. Разведение костров в неустановленных местах не только опасно, но и наказуемо. Используйте оборудованные зоны отдыха, бережно относитесь к природе, и ваш отдых будет безопасным и приятным.

Администрация города постоянно обновляет информацию о местах для отдыха, поэтому перед выездом на природу следует проверить актуальные данные на официальном сайте.

Перед выездом на пикник, лучше убедиться, что погода благоприятна для разведения костра. При сильном ветре или высокой траве от открытого огня лучше воздержаться.

Внедрение официальных зон отдыха с мангалами — важный шаг в обеспечении безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга во время пожароопасного сезона. Соблюдение правил и ответственное поведение поможет сохранить природные богатства города и избежать неприятных последствий.