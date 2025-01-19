Шашлык, мед и навоз на счастье: необычные древние свадебные традиции Петербурга

Получили их от представителей разных нардностей, проживающих в северной столице.

В Санкт-Петербурге с его многонациональным населением живы свадебные обряды, корнями уходящие в традиции разных народов. Хотя многие из них адаптировались к современности, их разнообразие и символизм остаются впечатляющими.

Сахарная свадьба у азербайджанцев

Азербайджанские свадьбы начинаются с традиционного сватовства, где согласие родителей девушки выражается через сладкий чай. Этапы обручения сопровождаются обменом кольцами и подарками, среди которых обязательно есть сахарная головка — её хранят до рождения первенца. На празднике гостей осыпают сахаром, желая богатства, а символический огонь окружает молодожёнов семейным теплом.

Татарский калым и чак-чак

У татар сватовство не обходится без яучей — сватов, которые договариваются о калыме. На свадьбе, называемой туй, невеста опускает руки в муку — символ будущего хозяйства, а гостей угощают чак-чаком, который занимает центральное место на столе.

Бурятский навоз на счастье

Бурятские обряды сватовства насыщены шутками и ритуалами. После сватовства невесту провожают с подарками, а в знак богатства кидают ей вслед сухой навоз. Этот символ удачи сопровождает их на протяжении праздника, а золото или серебро от свёкров закрепляют её статус в новой семье.

Киргизские серьги и брачные испытания

В киргизской культуре на обручение девушке надевают золотые серьги, символизирующие помолвку. Традиции включают проверку воспитанности невесты, а после свадьбы её ждут обязательные смотрины, на которых она кланяется гостям и получает благословение свекрови.

Узбекский хлеб и зеркало

Узбекские свадьбы следуют строгим обрядам, включая разламывание священного хлеба, что символизирует согласие семей. Жениху приходится раскошелиться даже на право остаться с невестой в первую брачную ночь.

Грузинские танцы с кинжалами

Грузинская свадьба начинается с венчания и прохождения через коридор из кинжалов, символизирующих защиту семьи. Многодневные праздники наполнены танцами, пышными застольями и тостами, но поцелуи остаются табу.

Армянский шашлык и мед

Армянские свадьбы славятся танцами с шашлыком, кормлением молодожёнов мёдом и лавашами, выложенными на плечи как символ изобилия. Подарки, разбивание тарелок и сувениры для гостей делают эти обряды запоминающимися.

Традиции народов Петербурга объединяют разные культуры, сохраняя уникальность каждого народа. Эти обряды превращают свадьбу в событие, которое остаётся в памяти на всю жизнь.