Шашлык, мед и навоз на счастье: необычные древние свадебные традиции Петербурга

В Санкт-Петербурге с его многонациональным населением живы свадебные обряды, корнями уходящие в традиции разных народов. Хотя многие из них адаптировались к современности, их разнообразие и символизм остаются впечатляющими.
Сахарная свадьба у азербайджанцев
Азербайджанские свадьбы начинаются с традиционного сватовства, где согласие родителей девушки выражается через сладкий чай. Этапы обручения сопровождаются обменом кольцами и подарками, среди которых обязательно есть сахарная головка — её хранят до рождения первенца. На празднике гостей осыпают сахаром, желая богатства, а символический огонь окружает молодожёнов семейным теплом.
Татарский калым и чак-чак
У татар сватовство не обходится без яучей — сватов, которые договариваются о калыме. На свадьбе, называемой туй, невеста опускает руки в муку — символ будущего хозяйства, а гостей угощают чак-чаком, который занимает центральное место на столе.
Бурятский навоз на счастье
Бурятские обряды сватовства насыщены шутками и ритуалами. После сватовства невесту провожают с подарками, а в знак богатства кидают ей вслед сухой навоз. Этот символ удачи сопровождает их на протяжении праздника, а золото или серебро от свёкров закрепляют её статус в новой семье.
Киргизские серьги и брачные испытания
В киргизской культуре на обручение девушке надевают золотые серьги, символизирующие помолвку. Традиции включают проверку воспитанности невесты, а после свадьбы её ждут обязательные смотрины, на которых она кланяется гостям и получает благословение свекрови.
Узбекский хлеб и зеркало
Узбекские свадьбы следуют строгим обрядам, включая разламывание священного хлеба, что символизирует согласие семей. Жениху приходится раскошелиться даже на право остаться с невестой в первую брачную ночь.
Грузинские танцы с кинжалами
Грузинская свадьба начинается с венчания и прохождения через коридор из кинжалов, символизирующих защиту семьи. Многодневные праздники наполнены танцами, пышными застольями и тостами, но поцелуи остаются табу.
Армянский шашлык и мед
Армянские свадьбы славятся танцами с шашлыком, кормлением молодожёнов мёдом и лавашами, выложенными на плечи как символ изобилия. Подарки, разбивание тарелок и сувениры для гостей делают эти обряды запоминающимися.
Традиции народов Петербурга объединяют разные культуры, сохраняя уникальность каждого народа. Эти обряды превращают свадьбу в событие, которое остаётся в памяти на всю жизнь.