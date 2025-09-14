«Шаверма» или «шаурма»? Доцент СПбГУ объяснила, что на самом деле обязаны исправить на петербургских вывесках

В Петербурге давно кипят языковые споры: «шаурма» или «шаверма», «курица» или «кура», «магазин» или «бутик» — что правильно писать на вывесках и ценниках, чтобы не попасть под штраф?
Ответ на этот вопрос «Городовому» дала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники Екатерина Зорина.
По её словам, всё упирается не в «любовь к нормам», а в закон:
«Вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть переведены на русский язык.
Допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках, при этом текст на русском языке должен быть основным и наиболее заметным».
И тут кроется нюанс: слова вроде «шаурма», «шаверма», «греча», «бутик» и даже «кура» — уже вошли в активный словарь и не нарушают закон, ведь написаны кириллицей и считаются русскими вариантами.
А вот если бы на вывеске значилось «Chicken Shawarma» или «Boutique» без перевода на русский — тогда исправлять придётся. Всё остальное, как объясняет Зорина, вопрос не юриспруденции, а языковой нормы.
Иными словами, с юридической точки зрения «шаверма» Петербург не оскорбляет. Но филологи всё равно будут вздыхать.