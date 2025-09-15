Шотландский замок продают по цене студии в Мурино, но петербуржцы не хотят его покупать

В городе столкнулись романтика и реальность.

Предложение купить настоящий шотландский замок за сумму, сопоставимую со стоимостью студии в петербургских пригородах типа Кудрово или Мурино, звучит как сказка. Именно такое объявление появилось в социальных сетях.

Однако, несмотря на романтическую привлекательность, петербуржцы остаются прагматичными, взвешивая все «за» и «против» такой необычной сделки.

«Романтика или обременения»: за и против владения замком

“Он стоит на холме с потрясающим видом, и звучит это куда романтичнее, чем "евродвушка у метро”,— отмечают сторонники идеи.

Покупка замка — это возможность стать владельцем “уникального исторического объекта”. Однако, за этой романтикой скрываются “значительные финансовые вложения”, которые могут не окупиться.

“Там столько обременений… Что дешевле студия в Мурино будет”, — пишут горожане, подчеркивая высокие расходы на ремонт, реставрацию и коммунальные услуги.

Кроме того, “такие места могут быть труднодоступными, а инфраструктура — недостаточно развитой”, что ставит под сомнение привлекательность жизни в “уединении и спокойствии”.

«Замки для привидений или реальная сделка?»

Юридические и бюрократические сложности при покупке недвижимости за границей — еще один аргумент против.

“Необходимо тщательно изучить все документы и убедиться в законности сделки”, — предостерегают эксперты.

Некоторым покупка замка кажется выгодной альтернативой тесным квартирам в пригородах.

Они указывают на то, что “шикарный, двухэтажный дом… полностью готовый к проживанию, стоит на уровне студии, в 25 кв. м., в Мурино или Девяткино”.

Другие настроены скептически.

“А где на фото собака Баскервилей или хотя бы привидения?”, — иронизируют в комментариях, намекая на недостаток «настоящей» атмосферы.

«Из Мурино до работы в СПб займет меньше времени»?

Прагматизм петербуржцев берет верх.

“На работу далеко ездить…”, — резонно замечают они.

Хотя некоторые пытаются возразить, что “вполне возможен вариант, что дорога до нее будет занимать меньше времени, чем из Мурино до работы в СПб”.

Большинство понимает, что удаленность замка от привычных мест работы и жизни делает такую покупку нерациональной.

“Можно купить 20 квартир в Воркуте”, — добавляют скептики.

Они подчеркивают, что существует множество других, более доступных и практичных вариантов инвестирования.