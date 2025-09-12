От 3 метров до «стесненных условий»: как изменится ширина полос в Петербурге

Введение новых правил разметки дорог, которое вступит в силу с 1 июля 2026 года, вызывает обеспокоенность у урбанистов и экспертов.
Новые правила требуют учитывать ширину в соответствии с категорией дороги без возможности сужать полосу до 2,75 м, как было ранее.
Штраф 300 тысяч за улицу
Как пишет "ДП", это усложнит организацию зон платной парковки и велодорожек, а также увеличит инфраструктурные затраты.
Организаторам движения придется либо увеличивать ширину полос, что повлечет за собой уменьшение их количества, либо платить штрафы — 300 тыс. рублей за каждую улицу.
Эксперты считают, что новые ограничения могут лишить город возможности рационально использовать пространство улиц.