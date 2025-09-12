Городовой / Город / От 3 метров до «стесненных условий»: как изменится ширина полос в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От 3 метров до «стесненных условий»: как изменится ширина полос в Петербурге

Опубликовано: 12 сентября 2025 10:02
дороги Петербург
От 3 метров до «стесненных условий»: как изменится ширина полос в Петербурге
globallookpress/Maksim Konstantinov

Изменение, запрещающее делать полосы движения уже трех метров, может привести к серьезным проблемам при организации городского пространства.

Введение новых правил разметки дорог, которое вступит в силу с 1 июля 2026 года, вызывает обеспокоенность у урбанистов и экспертов.

Новые правила требуют учитывать ширину в соответствии с категорией дороги без возможности сужать полосу до 2,75 м, как было ранее.

Штраф 300 тысяч за улицу

Как пишет "ДП", это усложнит организацию зон платной парковки и велодорожек, а также увеличит инфраструктурные затраты.

Организаторам движения придется либо увеличивать ширину полос, что повлечет за собой уменьшение их количества, либо платить штрафы — 300 тыс. рублей за каждую улицу.

Эксперты считают, что новые ограничения могут лишить город возможности рационально использовать пространство улиц.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще