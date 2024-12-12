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Приметы и запреты пятницы, 13 декабря 2024 года

12 декабря 2024 21:13
Сидеть и бояться или попытаться разбогатеть: вся правда о пятнице 13 декабря 2024 года
Приметы и запреты пятницы, 13 декабря 2024 года
Natalya Loginova/ Russian Look/ Global Look Press

Эзотерики поделились крутым обрядом.

Пятница 13-го, выпавшая на декабрь 2024 года, вновь вызывает смешанные чувства у многих людей. Одни видят в этом дне мистику и предостережения, другие считают его обычным днем. Мы собрали основные приметы и запреты, связанные с этой датой.

Чего не стоит делать в пятницу, 13 декабря

Согласно народным приметам, этот день не подходит для шумных застолий, вечеринок или излишнего веселья. Также не рекомендуется садиться за руль, так как дорога может сопровождаться неприятностями.
Кроме того, пятница 13-го считается неблагоприятной для важных решений: не стоит устраиваться на новую работу, начинать крупные проекты или заключать сделки.

Что можно делать в этот день

Интересно, что в пятницу 13-го существует ритуал, который, по поверью, помогает привлечь деньги. Утром, перед зеркалом, нужно расчесывать волосы в течение трех-четырех минут, проговаривая при этом слова, связанные с богатством и удачей. Считалось, что этот ритуал способствует неожиданным денежным подаркам, премиям или даже победе в лотерее.

Также этот день хорошо подходит для отдыха, заботы о здоровье и времени, посвященного себе. Пятница 13-го — отличная возможность остановиться, расслабиться и настроиться на позитив.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ЭзотерикаПриметы
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