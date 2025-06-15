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Сколько люди готовы платить за аренду квартир в Петербурге: только реальные цифры

Опубликовано: 15 июня 2025 10:03
квартира в Петербурге арт
Сколько люди готовы платить за аренду квартир в Петербурге: только реальные цифры
Фото: Городовой.ру

Разница между «потолком» у «бумеров» и «зумеров» довольно низкая.

Средний бюджет аренды у молодежи в Петербурге — 29,3 тысячи рублей. Миллениалы готовы платить немного больше — 30,9 тысячи, а поколение X вообще уверенно лидирует с медианой в 32 тысячи. Такие данные привели аналитики «Яндекс Аренды» и «Золотого Яблока» после совместного исследования.

Главный вывод: жить в съёмной квартире — это уже норма, особенно для молодых. Около 89 % представителей молодого поколения уверены, что «дом» — это не квадратные метры в собственности, а уют, который можно создать в любом пространстве. У миллениалов таких — 84 %, у «иксов» — 78 %.

На рынке долгосрочной аренды зумеры составляют подавляющее большинство70,4 % от всех арендаторов в Петербурге и Ленобласти. Миллениалы — 27 %, представители старшего поколения — всего 2,7 %.

При этом зумеры чаще снимают студии (35,8 %), тратя на них в среднем 24 тысячи рублей в месяц. Миллениалы предпочитают однушки, а вот поколение Х чаще других арендует трёшки, платя в среднем 45 тысяч.

И, да: новостройки — вне конкуренции. Особенно для молодёжи: 64 % зумеров хотят жить в новом доме. Но и среди «иксов» почти каждый пятый всё же предпочитает проверенный временем фонд — квартиры в сталинках, хрущёвках и старых дореволюционных домах.

Такой срез предпочтений показывает не только, кто и как арендует, но и как формируется городская среда. Новые запросы арендаторов уже влияют на планировки, отделку и правила застройщиков.

А значит, Петербург постепенно перестаёт быть «городом с видом на развод» и становится городом с видом на лофт, кота и подписку на стриминг.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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