Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта

Если бы Toyota снова собирала машины в России, популярные модели вернулись бы в мировой ценовой коридор.

Автоэксперт, автор блога "Реализатор идей", сравнил официальные цены в США, Японии и Европе и привёл их к российской налоговой системе. Разница с нынешними импортными предложениями впечатляет.

Corolla и Camry: возвращение к разумным цифрам

Расчёт строится на официальных ценах с приведением к российскому НДС 20%. Corolla уложилась бы в 2,1–2,4 млн рублей: в США она стоит от 23 125 долларов, в Японии — от 2 380 400 иен, во Франции — от 30 200 евро. Camry — в 2,9–3,4 млн, хотя точность ниже: в Европе модель больше не продаётся, в Японии продажи прекратились в 2023 году. Ориентиром стали цены в США от 29 600 долларов.

RAV4 и Land Cruiser: разрыв очевиден

RAV4 при локальной сборке стоил бы примерно 3,2–3,6 млн. В США — от 31 900 долларов, в Японии — от 4,5 млн иен, во Франции — от 45 950 евро. Land Cruiser 300 — самый показательный пример: в Японии модель стоит от 6 300 800 до 10 200 300 иен, после корректировки налогов это примерно 3,5–5,7 млн рублей. В 2021 году официальная стартовая цена LC300 в России составляла 5,613 млн, а сегодня импортные предложения доходят до 14–17 млн.

Мнение из салона

Журналист, лично посетивший площадку с параллельным импортом, описал увиденное так: Corolla Cross — 3,92 млн, RAV4 прошлого поколения — 4,73 млн, Highlander — 6,59 млн. Его вывод: «Toyota остаётся надёжной, но цена больше не соответствует той разумной планке, к которой мы привыкли». Другой автор после визита в салон отметил, что за те же деньги китайские кроссоверы предлагают больше оснащения.

Лайфхак: если сравниваете цены, смотрите не на российский прайс, а на цену в Китае. Новый RAV4 там стоит около 2,3 млн рублей. Разница с российским ценником — почти двукратная.

Вывод

Toyota не подорожала в мире в два-три раза. Разница — это импортные наценки, логистика и утилизационный сбор. Локальное производство не сделало бы машины дешёвыми, но вернуло бы их в мировой коридор. А пока считайте деньги и сравнивайте с конкурентами: за 4,5 млн выбор сегодня шире, чем кажется.