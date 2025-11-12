Смольный раскрыл зимнее «меню» для дорог: чем и как будут укрощать гололёд

В Петербурге для устранения наледи на дорогах продолжают использовать современные противогололёдные средства.
Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил 78.ru, что сейчас считается наиболее надёжным и безопасным применять те методы, которые признаны эффективными мировым опытом.
Город решил приобрести зимой 32 тысячи тонн соли для обработки улиц, запланировав на эти цели 273 миллиона рублей.
Чиновник пояснил, что соль предварительно растворяют и распределяют до начала снегопада для профилактики образования гололёда на проезжей части и тротуарах.
Такое решение, по словам Разумишкина, подобрано с учётом климата мегаполиса, где температура часто меняется, а скользкие участки и наледь появляются внезапно. Он добавил:
«Пока, к сожалению, мировая практика — а мы очень плотно изучали, как это делается везде — и на сегодня другого эффективного и безопасного для уличной сети и тротуаров способа нет».
Разумишкин отметил, что при выборе подходов и материалов учитываются как мнение научного сообщества, так и обратная связь от населения, выраженная в соцсетях.
Вице-губернатор резюмировал, что в условиях переменчивой погоды Санкт-Петербурга устойчивое обеспечение безопасных дорог — приоритет городских служб. Работа по совершенствованию методов и контроля в этой сфере будет продолжаться.
