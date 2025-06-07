Снимать квартиру в Петербурге больше не актуально: риелтор — о современном формате коммуналок со всеми удобствами

Общая кухня, общая гостиная, общая прачечная — и только мини-комната в личное пользование. Такой формат жилья называют «коливинг», и он всё активнее набирает популярность среди молодых арендаторов.
Вдохновлённые коворкингами, где работают бок о бок люди из разных сфер, коливинги предлагают схожую модель: вместе жить, быт решать и при этом — оставаться независимыми, объяснила Елена Ковалерова-Павловская, президент «Коллегии Риэлторов» в беседе с «Городовым».
По её словам, застройщики уже присматриваются к подобным концептам: в будущем планируют строить гибриды жилья и офисов, где арендаторы смогут не выходить из дома — ни для работы, ни для общения. Такая модель активно развивается в крупных городах и может изменить саму идею «съёмной квартиры».