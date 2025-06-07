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Снимать квартиру в Петербурге больше не актуально: риелтор — о современном формате коммуналок со всеми удобствами

Опубликовано: 7 июня 2025 21:01
коврокинг
Снимать квартиру в Петербурге больше не актуально: риелтор — о современном формате коммуналок со всеми удобствами
Фото: Городовой.ру

Можно жить в компании с друзьями, но платить сильно меньше, чем за однушку.

Общая кухня, общая гостиная, общая прачечная — и только мини-комната в личное пользование. Такой формат жилья называют «коливинг», и он всё активнее набирает популярность среди молодых арендаторов.

Вдохновлённые коворкингами, где работают бок о бок люди из разных сфер, коливинги предлагают схожую модель: вместе жить, быт решать и при этом — оставаться независимыми, объяснила Елена Ковалерова-Павловская, президент «Коллегии Риэлторов» в беседе с «Городовым».

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор

«Это как современное общежитие, только под аренду или даже продажу. Молодёжь в таком пространстве чувствует себя нормально: решают бытовые вопросы сообща, общаются, тусуются. А кто-то вообще планирует там и работать, и спать».

По её словам, застройщики уже присматриваются к подобным концептам: в будущем планируют строить гибриды жилья и офисов, где арендаторы смогут не выходить из дома — ни для работы, ни для общения. Такая модель активно развивается в крупных городах и может изменить саму идею «съёмной квартиры».

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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