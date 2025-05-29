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Вестибюль «Парка Победы» снова под угрозой сноса: что ждет историческую станцию метро

Опубликовано: 29 мая 2025 19:03
Метро, станция «Парк Победы», Петербург
Вестибюль «Парка Победы» снова под угрозой сноса: что ждет историческую станцию метро
Городовой ру

Общественики пытаются сохранить вестибюль станции, снос которой должен начаться в июне 2025 года.

Станция метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге и ее вестибюль вновь стали объектом для споров.

Объект планируют полностью снести и построить на его месте новый, но градозащитники не согласны и требуют отреставрировать вестибюль.

Очередная попытка общественников приостановило снос, так как постройке дали временный статус объекта культурного наследия, но эти старания оказались безуспешными.

Почему вестибюль станции «Парк Победы» особенный?

Станция была открыта еще в далеком 1961 году и стала частью второй очереди Московско-Петроградской линии метро. Ее особенность — это архитектура и инженерное решение: «Парк Победы» — первая в мире станция с так называемым «горизонтальным лифтом», когда пассажиры заходят в поезд прямо из центральной галереи через раздвижные двери.

Наземный вестибюль станции — круглый и небольшой. Этот павильон — пример стиля «оттепели» конца 1950-х — начала 1960-х: простой, но элегантный, с тонким козырьком и сочетанием камня с большими стеклянными поверхностями.

Почему хотят признать вестибюль памятником?

Градозащитники уже не первый раз пытаются добиться для этого вестибюля статуса объекта культурного наследия. Такой статус мог бы защитить здание от сноса и сохранить его исторический облик.

Первая попытка была в октябре 2024 года — тогда КГИОП отказал. Однако зданию присвоили временный статус памятника культурного наследия. В мае 2025 года общественники вновь подали заявку, но и второй раз комитет отказал, передает РБК.

Что планируют сделать с вестибюлем?

Петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию станции с бюджетом более 3 миллиардов рублей. Проект предусматривает полный снос существующего наземного вестибюля и частичный демонтаж наклонного хода.

На его месте построят новый двухэтажный вестибюль, более современный и просторный. Реконструкция должна завершиться к августу 2027 года, а станцию закроют уже в июне 2025-го.

Почему это вызывает споры?

Для многих жителей и специалистов «Парк Победы» — не просто функциональная станция, а часть культурного наследия города и эпохи. Вестибюль — хоть и типовой, но редкий пример архитектуры середины XX века, сохранившийся до наших дней. Его снос — это потеря для истории и облика Петербурга.

В итоге «Парк Победы» остается одной из самых обсуждаемых станций Петербурга — не только за свою роль в метро, но и как символ эпохи, которую хотят сохранить, однако время и перемены все делают свое дело.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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