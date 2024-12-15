Со слезами на глазах: во время съемки этой сцены «Великолепного века» Сулейман рыдал взаправду

«Великолепный век» — один из самых известных сериалов, который покорил миллионы зрителей своей интригующей сюжетной линией и яркой игрой актеров. Но даже среди всех драматичных моментов особняком стоит сцена, которую невозможно забыть: казнь наследника Сулеймана Великого — Мустафы и его сына Мехмеда.

Этот эпизод стал настоящим испытанием не только для зрителей, но и для всей съемочной группы. По словам актера Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана, сцена казни стала одной из самых эмоционально сложных в его карьере.

«Когда Мехмет Гюнсюр (исполнитель роли Мустафы) закричал: "Отец“, я почувствовал такую боль в груди, что не смог сдержать слез. Мне пришлось переснять эту сцену», — делился Эргенч в интервью.

Съемочная группа признавалась, что никто не остался равнодушным — рыдали даже мужчины. Настолько сильной была атмосфера на площадке.

После выхода серии зрители со всего мира писали о своих эмоциях. Эта сцена до сих пор вызывает отклики:

«Когда смотрела впервые, рыдала после сцены смерти Мустафы...» «Это самый тяжелый момент за весь сериал, не смогла досмотреть...» «Сцена казни Мустафы и его сына — вершина драматизма, она навсегда останется в моей памяти».

Мастера сценария, режиссуры и актерской игры создали настоящий шедевр, который тронул сердца миллионов, напомнив, что величие и трагедия в истории идут рука об руку.