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Со слезами на глазах: во время съемки этой сцены «Великолепного века» Сулейман рыдал взаправду

15 декабря 2024 17:32
Со слезами на глазах: во время съемки этой сцены «Великолепного века» Сулейман рыдал взаправду
Со слезами на глазах: во время съемки этой сцены «Великолепного века» Сулейман рыдал взаправду
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011-2014)

Эпизод вызывает похожие эмоции и у поклонников.

«Великолепный век» — один из самых известных сериалов, который покорил миллионы зрителей своей интригующей сюжетной линией и яркой игрой актеров. Но даже среди всех драматичных моментов особняком стоит сцена, которую невозможно забыть: казнь наследника Сулеймана Великого — Мустафы и его сына Мехмеда.

Этот эпизод стал настоящим испытанием не только для зрителей, но и для всей съемочной группы. По словам актера Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана, сцена казни стала одной из самых эмоционально сложных в его карьере.

«Когда Мехмет Гюнсюр (исполнитель роли Мустафы) закричал: "Отец“, я почувствовал такую боль в груди, что не смог сдержать слез. Мне пришлось переснять эту сцену», — делился Эргенч в интервью.

Съемочная группа признавалась, что никто не остался равнодушным — рыдали даже мужчины. Настолько сильной была атмосфера на площадке.

После выхода серии зрители со всего мира писали о своих эмоциях. Эта сцена до сих пор вызывает отклики:

«Когда смотрела впервые, рыдала после сцены смерти Мустафы...»

«Это самый тяжелый момент за весь сериал, не смогла досмотреть...»

«Сцена казни Мустафы и его сына — вершина драматизма, она навсегда останется в моей памяти».

Мастера сценария, режиссуры и актерской игры создали настоящий шедевр, который тронул сердца миллионов, напомнив, что величие и трагедия в истории идут рука об руку.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Кино и сериалы
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