Собираетесь срочно сменить работу? В Петербурге есть два законных способа не отрабатывать две недели

Каждый сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое время. Однако важно уведомить работодателя письменно минимум за две недели до предполагаемого увольнения. Оказалось, что если этого не сделать, последствия могут быть очень серьезные.

Что произойдет, если не уведомить начальника заранее?

Если работник предупредил об уходе, но не выходит на работу в последние две недели, это считается грубым нарушением дисциплины и может привести к увольнению по статье 81 ТК РФ;

В случае ухода без предварительного уведомления, работодатель также вправе оформить увольнение за прогул;

Увольнение «по статье» фиксируется в документах работника, что может негативно сказаться на его дальнейшем трудоустройстве.

Можно ли обойтись без отработки?

Закон допускает сокращение срока отработки до одного дня или даже немедленное увольнение, если стороны договорились об этом. Это возможно по взаимному согласию между работником и руководством.

Есть также и законные основания для отказа от отработки:

Поступление в учебное заведение;

Призыв на военную службу;

Выход на пенсию;

Ухудшение состояния здоровья (с подтверждением меддокументами);

Нарушение работодателем трудового законодательства или условий договора (требуется подтверждение через трудовую инспекцию или суд).

Существуют еще два законных способа не отрабатывать двухнедельный срок: