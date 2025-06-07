Солнце само спать не хочет и дргуим мешает: как избежать бессонницы в Белые ночи

Период Белых ночей — это красивое время, но явление может отрицательно влиять на сон.

Белые ночи — это когда ночью почти не темнеет, потому что солнце не полностью опускается за горизонт. Такое явление можно увидеть в северных регионах, особенно близких к полярному кругу.

Белые ночи — это необычно и красиво, и многие люди специально приезжают, чтобы их увидеть. Однако не все рады такому явлению, ведь мучаются от бессонницы.

Почему так происходит?

Все дело в том, что Земля наклонена, и летом в северных широтах солнце светит очень долго. Оно не уходит далеко за горизонт, поэтому темнота почти не наступает.

На самом деле, есть разные виды сумерек — от легких до очень темных. Для настоящей ночи солнце должно опуститься достаточно глубоко, но во время белых ночей этого не происходит, и светло почти всю ночь.

Где и когда можно увидеть белые ночи?

Самое известное место — Санкт-Петербург. Тут белые ночи обычно с середины июня до начала июля. В это время солнце почти не садится, и ночью на улице светло, как вечером.

Белые ночи бывают и в других северных городах России: например, в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске и Якутске. Чем дальше на север, тем дольше длится этот светлый период. В самых северных городах солнце может не садиться вообще несколько недель — это уже полярный день.

Почему это интересно?

Белые ночи создают особое настроение. В Петербурге в это время проходит праздник «Алых парусов», различные концерты, люди гуляют по ночам, мосты разводятся и все просто наслаждаются светом.

А как это влияет на здоровье?

Хотя белые ночи красивые, они могут сбивать режим сна. Постоянный свет нарушает выработку мелатонина, мешая заснуть и ухудшая качество отдыха. Сомнолог София Черкасова рассказала «Городовому», как справиться с бессонницей в эти дни.

София Черкасова Сомнолог «Белые ночи в Санкт-Петербурге — красивое, но непростое время для сна. Помимо физических факторов, в этот период часто возникает психологизация — когда напряжение и страх перед плохим сном сами становятся причиной бессонницы. Ожидание трудностей с засыпанием вызывает тревогу, которая усиливает проблемы. Как справиться с бессонницей во время белых ночей: Используйте плотные шторы «блэкаут» или маску для сна, чтобы создать темноту в комнате; Поддерживайте прохладу — оптимальная температура для сна 18–20 °C; Сохраняйте регулярный режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время; За 1–2 часа до сна избегайте яркого света и экранов гаджетов; Практикуйте расслабляющие ритуалы: дыхательные упражнения, медитацию или прогрессивную мышечную релаксацию; Делайте умеренные физические упражнения, но не поздно вечером; Откажитесь от кофеина и тяжелой еды в вечернее время», — советует эксперт.

Упражнение от напряжения и ожидания плохого сна

По словам сомнолога, перед сном стоит попробовать технику «осознанного дыхания»: медленно вдохнуть через нос, задержать дыхание на счет 4, плавно выдохнуть через рот на счет 6. Повторить упражнение нужно 5–7 раз. Это помогает снизить тревогу и переключить внимание с мыслей на тело.

Если проблемы со сном сохраняются, лучше обратиться к специалисту. Это поможет избежать хронической бессонницы и сохранить здоровье.