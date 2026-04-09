Сосед раскрыл секрет: одна проверка — и гортензия цветёт до заморозков

Многие садоводы совершают одну и ту же ошибку: обрезают гортензию строго по календарю.

Вот почему важно правильно определить лучшее время для обрезки гортензии. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Идеальный огород".

Почему нельзя ориентироваться на календарь



Весна в разных регионах наступает по-разному. Если обрезать слишком рано, можно удалить живые почки или травмировать растение до начала активного роста. Если опоздать и сокодвижение уже началось, куст испытывает стресс, и цветение откладывается или становится слабым.

Метод проверки почек



Перед обрезкой достаточно срезать одну почку и разрезать её вдоль:

Зелёный и влажный срез — почка живая, можно приступать к обрезке.

Коричневый или чёрный цвет — почка подмерзла или ещё спит, стоит подождать.

Липкий сок — сокодвижение уже началось, с обрезкой вы опоздали.

Для точности лучше проверить 2-3 почки с разных сторон куста, так как они просыпаются неравномерно.

Как правильно обрезать гортензию

Молодые кусты (1-3 года): удаляют только слабые и сухие побеги, оставляя 5-6 пар почек.

Взрослые растения (4-7 лет): побеги укорачивают наполовину, оставляя 3-4 пары почек.

Старые кусты (8+ лет): ежегодно вырезают треть самых толстых ветвей для омоложения.

Срез выполняют под углом 45° на расстоянии около 0,5 см над почкой, используя продезинфицированный инструмент.

Подкормка — залог пышного цветения



Обрезка — лишь половина успеха. После неё гортензию необходимо подкормить:

Сразу — обильный полив тёплой водой.

Через 2 дня — азотное удобрение для роста побегов.

Спустя две недели — комплексное удобрение.

В период бутонизации — фосфор и калий для крупных соцветий.

