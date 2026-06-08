Сосны, которые видели Смутное время: под Бокситогорском спасли лес, который на 100 лет старше Петербурга

В Бокситогорском районе Ленинградской области появился новый заповедный уголок. Его официальное название — заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
Под охрану взяли огромную территорию почти в 7 тысяч гектаров, сообщил губернатор александр Дрозденко.
Деревья, видевшие Смутное время
Главная гордость нового заказника — это настоящие лесные великаны. Здесь растут ели, которым по 230 лет, и сосны-патриархи. Возраст некоторых деревьев достигает 420 лет.
Только представьте: эти сосны были еще «подростками», когда в России заканчивалось Смутное время, а до основания Санкт-Петербурга оставалось почти сто лет.
В этих местах никогда не рубили лес в промышленных масштабах. Это первозданная природа, какой она была века назад: чистые речные долины, глухие болота и нетронутые лесные острова.
Дом для редких соседей
Заказник создали не только ради деревьев. Это тихий и безопасный дом для животных, которых почти не встретишь в обычном лесу.
Здесь поселились герои Красной книги:
- Беркут — величественный орел.
- Бородатая неясыть — крупная сова с «бородой» из перьев.
- Белка-летяга — скрытный зверек, который умеет планировать между деревьями.
- Большой кроншнеп — птица с очень длинным изогнутым клювом.
Без статуса заказника эти виды могли исчезнуть из-за шума техники или вырубок. Теперь их покой охраняет закон.
Зачем это нужно обычным людям?
- Чистый воздух и вода. Леса верховьев Колпи работают как огромный природный фильтр.
- Запрет на стройку и свалки. На этих 7 тысячах гектаров не вырастут коттеджные поселки или заводы.
- Сохранение истории. Это живой музей природы, который останется нашим детям.
Всего в области планируют создать 23 такие охранные зоны. Это значит, что вокруг каждого важного природного объекта появится «пояс безопасности», где запрещена любая вредная деятельность.
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