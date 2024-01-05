Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Спасти блюдо, если переборщили с чесноком, реально: нужно добавить этот продукт

Спасти блюдо, если переборщили с чесноком, реально: нужно добавить этот продукт
Блюдо будет спасено

Проверенная кулинарная хитрость.

Чеснок делает блюда вкуснее и ароматнее. Однако если с этим овощем переборщить, то результат не обрадует. Угощенье станет чересчур острым. Впрочем, ситуацию легко исправить

В борщ или в любой другой суп следует положить пучок петрушки. Траву нужно поместить в марлю и опустить в кастрюлю на пять минут. Затем вытащить и отправить в мусорное ведро.

Мясное или овощное рагу нужно просто подольше подержать на плите. Чеснок из-за долгой термической обработки теряет остроту.

Кроме того, нивелировать слишком яркий вкус овоща помогут помидоры. Их необходимо измельчить и ввести в блюдо за несколько минут до готовности, если позволяет рецептура, пишет портал «Лениногорские вести».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Кулинария Лайфхак
5 января 2024 09:45
Мария Ермак
Мария Ермак
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».